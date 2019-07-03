Житель Нарвы возмущен: местное такси взяло с гостя из Петербурга аж 20 евро!

В диспетчерской Маркаров узнал, что согласно установленному тарифу, не по счетчику, поездка от садового участка, куда они в первый раз вызывали такси, до черты Нарвы стоит 7 евро. В 9 евро поездка должна обойтись до магазина, куда и поехал брат Георгия. Стоит отметить, что в Нарве действуют свои цены по умолчанию. Так, например, поездка из одной городской черты в другую обойдется в 2,5 евро.

Георгий возмущен тем, что вторая поездка, которая по расстоянию не отличалась от первой, стоила дороже: уже 7 евро примерно за 1,5 километра. Другими словами, на 5 евро дороже.

”Даже если ехать по счетчику, то цена за километр по прейскуранту составляет 1,2 евро за 1 километр, то есть туда и обратно цена должна быть 3,6 евро, но никак не 9!” — уверен мужчина, который звонил Ирине и пытался выяснить, почему стоимость отличается от фиксированной. Со слов Георгия, Ирина сообщила, что до магазина поездка стоит не 9, а 11 евро.

Георгий был уверен, что вторая поездка в обратную сторону на то же самое расстояние обойдется в ту же сумму, 2 евро. ”Она взяла с гостя нашей страны за полтора километра 7 евро. В ходе нашего общения по телефону она не предлагала вернуть те 5 евро, которые она выманила у моего брата, и даже не предприняла ни малейшей попытки извиниться”, — говорит Маркаров.

Согласно открытым данным Коммерческого регистра, членом правления Sõprade Takso OÜ является Олег Бражников. До недавнего времени членом правления фирмы была также Ирина Коваленок.

В телефонном разговоре с Delfi Бражников пообещал ответить посредством электронной почты, чтобы ознакомиться с письмом Маркарова и разобраться в ситуации. Письмо было отправлено на адрес, указанный в Коммерческом регистре. Бражников обещал ответить через два дня. Однако ответ пришел вечером того же дня с того же имейла от Ирины.

”В выложенной истории слишком много нарушений Закона о защите личных данных. Видимо, Георгий не в курсе, что он нарушил", — первым делом отметила Ирина.

Добавим, что Георгий Маркаров опубликовал эту историю в соцсетях и даже на одном из местных сайтов.

"Сначала будет разговор с юристами, а дальше будет видно. Помимо нарушений и сама ситуация рассказана не совсем точно", — заявила Ирина, отказавшись от дополнительных комментариев.

Маркаров записал телефонные разговоры с диспетчером такси и Ириной



