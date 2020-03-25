Житель Йыхви, ударивший свою пожилую мать, взят под стражу на срок до двух месяцев

Подозреваемый раньше наказывался в уголовном порядке за применение физического насилия. Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Маргит Луга сказала, что задержанный ранее применял физическое насилие в отношении своей пожилой матери и сейчас совершил преступление во время испытательного срока.

Следователь по особым делам Йыхвиского отделения полиции Галина Латт просит всех людей, которые страдают в семье от насилия в близких отношениях сообщить об этом как можно быстрее полиции.

"Чем раньше нам поступит информация, тем быстрее сможем пресечь ситуацию о помочь. В этом полиция не действует одна, в сотрудничестве с другими организациями мы делаем все возможное, чтобы такие ситуации разрешались как можно быстрее", — сказала Латт.

Что делать?

∙ Если в беде вы сами или услышите брань, крики, просьбы о помощи, например, из соседней квартиры, позвоните сразу на 112.

∙ Самому физически вмешиваться не надо — преступник может напасть и на постороннего человека.

∙ Если ваш знакомый или близкий стал жертвой насилия в близких отношения, поддержите его и расскажите, что можно обратиться в полицию, к службе помощи жертвам, в женский опорный центр и к врачу, чтобы зафиксировать повреждения.

∙ Телефон службы помощи жертвам 116 006, контакты опорных центров есть на www.palunabi.ee.

∙ Специалист службы помощи жертвам есть в каждом отделении полиции.

∙ Если видите ребенка, нуждающегося в помощи, позвоните на 116 111 или напишите на www.lasteabi.ee.