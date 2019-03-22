Железнодорожный вокзал в Нарве реконструировали еще в 2018-м, но до официального открытия пока далеко

Руководитель фирмы-подрядчика Vant AS Юрий Барков сказал Delfi, что главной сложностью при реализации проекта было то, что параллельно со стройкой в одном крыле здания, в другом продолжали работать пограничники и таможенники. Между тем, по словам Баркова, проект был реализован без особых проблем и результатом он очень доволен. К слову сказать, для соответствия историческому виду рамы и двери выполнены из дерева.

”Разрешение на использование было получено еще в январе”, — сообщил Юрий Барков, отметив, что когда будет определен оператор вокзала, он сказать, конечно, не может.

Здание вокзала принадлежит компании Eesti Raudtee.

Руководитель отдела по связям с общественностью Eesti Raudtee Моника Лиллес, сообщила Delfi, что пока рано говорить о конкретной дате открытия вокзала, так как многие моменты требуют уточнения.

”Сейчас ожидаем, когда нарвское самоуправление доделает все то, что зависит именно от него, а после этого уже можно будет говорить о дате открытия, искать оператора и так далее. Так или иначе раньше мая открытие не произойдет. Мы будем держать общественность в курсе дела и сообщим об открытии своевременно”, — пообещала Моника Лиллес.