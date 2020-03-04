"Завезти украинцев и копать все, что только можно". Игорь Николаев дал рецепт спасения Ида-Вирумаа

"Если речь о спасении людей, чья работа будет не нужна, то все сценарии развития Ида-Вирумаа уже давно расписаны учеными", — сказал Николаев изданию "Виру Проспект".

"Первый вариант: все уезжают в Таллинн и завершается процесс глобализации.

Второй вариант: объявляем экологию лженаукой и начинаем копать все, что только можно — сланец, фосфориты, другие полезные ископаемые. Завезем новую рабочую силу, украинцев, например, все пойдет в рост, повторится история 70-х годов прошлого века — и всем снова будет хорошо.

И третий вариант — экологическое развитие, Ида-Вирумаа будет засажен садами-огородами, где люди будут весело вдыхать чистый воздух и выращивать какую-нибудь ботву.

Мне больше всего нравится вариант два. Шучу ли я? Нет. Я не правительство и имею право думать так. У нас страна работяг, и так они себе работу точно найдут", — считает Николаев.