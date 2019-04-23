23.04.2019, 18:16

Зарплаты работников муниципальных учреждений Нарвы могут вырасти на 20 процентов

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rus.delfi.ee
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Narva, Presidendi ootel, 30.12.2017
Narva, Presidendi ootel, 30.12.2017Foto: Roman Vikulov, Delfi

В Нарве зарплаты собираются повысить в среднем на 20% не только служащим городской управы, но и работникам всех муниципальных учреждений, кому зарплаты не повышали в 2018 году, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ”Северное побережье”.

Повысятся оклады в общем где-то по 678 должностным ставкам, о чем сообщил мэр Нарвы Алексей Евграфов.

По его словам, это повышение коснется и чиновников с работниками из административных учреждений Нарвской горуправы, и работников всех подведомственных учреждений — школ, детсадов, социальных, спортивных, культурных учреждений и так далее.

Ориентировочный размер повышения составит 20%, но, по словам Евграфова, каждая ставка будет рассматриваться отдельно руководителем соответствующего учреждения.

Согласно дополнительному бюджету расходы на рабочую силу увеличатся на 1,5 млн евро, достигнув за год почти 40 млн евро.

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