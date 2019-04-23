Зарплаты работников муниципальных учреждений Нарвы могут вырасти на 20 процентов

Повысятся оклады в общем где-то по 678 должностным ставкам, о чем сообщил мэр Нарвы Алексей Евграфов.

По его словам, это повышение коснется и чиновников с работниками из административных учреждений Нарвской горуправы, и работников всех подведомственных учреждений — школ, детсадов, социальных, спортивных, культурных учреждений и так далее.

Ориентировочный размер повышения составит 20%, но, по словам Евграфова, каждая ставка будет рассматриваться отдельно руководителем соответствующего учреждения.

Согласно дополнительному бюджету расходы на рабочую силу увеличатся на 1,5 млн евро, достигнув за год почти 40 млн евро.