"Зарплата мэра Нарвы не повышалась с 2013 года". Евграфову собираются поднять зарплату почти до 5000 евро

"Учитывая, что зарплата мэра Нарвы не повышалась с 2013 года, а в более мелких самоуправлениях зарплата мэра намного выше, то данный шаг является вполне естественным", — прокомментировал Евграфов Delfi повышение своей зарплаты.

Как пишет rus.err.ee, правящая фракция Kodilinn Narva обсудила 16 апреля вопросы, касающиеся дополнительного бюджета, новой структуры городской управы, где планируют сократить 26,6 ставок и повышения зарплат служащим за счет изменения структуры.

Отдельно на фракции проговорили вопрос повышения зарплаты мэру и председателю городского собрания до 8-9 минимальных зарплат, то есть оклад высших руководителей города может варьироваться от 4320 до 4860 евро в месяц.

"С 2013 года не было повышения зарплат работников управы, поэтому проводятся структурные изменения, что повысить служащим зарплаты. Мэр тоже работает: проводит кадровые перестановки, подбирает команду. Кроме этого, если сравнить с другими самоуправлениями, то у мэра Нарвы самая низкая зарплата. Чтобы мотивировать людей, у них должна быть хорошая зарплата", — объяснила необходимость повышение зарплаты мэру города председатель горсобрания Нарвы Ирина Янович.