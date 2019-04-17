"Зарплата мэра Нарвы не повышалась с 2013 года". Евграфову собираются поднять зарплату почти до 5000 евро(21)
Зарплата нового мэра Нарвы Алексея Евграфова может вырасти в полтора раза с нынешних 3000 евро до 4860 евро в месяц.
Зарплата нового мэра Нарвы Алексея Евграфова может вырасти в полтора раза с нынешних 3000 евро до 4860 евро в месяц.
"Учитывая, что зарплата мэра Нарвы не повышалась с 2013 года, а в более мелких самоуправлениях зарплата мэра намного выше, то данный шаг является вполне естественным", — прокомментировал Евграфов Delfi повышение своей зарплаты.
Как пишет rus.err.ee, правящая фракция Kodilinn Narva обсудила 16 апреля вопросы, касающиеся дополнительного бюджета, новой структуры городской управы, где планируют сократить 26,6 ставок и повышения зарплат служащим за счет изменения структуры.
Отдельно на фракции проговорили вопрос повышения зарплаты мэру и председателю городского собрания до 8-9 минимальных зарплат, то есть оклад высших руководителей города может варьироваться от 4320 до 4860 евро в месяц.
"С 2013 года не было повышения зарплат работников управы, поэтому проводятся структурные изменения, что повысить служащим зарплаты. Мэр тоже работает: проводит кадровые перестановки, подбирает команду. Кроме этого, если сравнить с другими самоуправлениями, то у мэра Нарвы самая низкая зарплата. Чтобы мотивировать людей, у них должна быть хорошая зарплата", — объяснила необходимость повышение зарплаты мэру города председатель горсобрания Нарвы Ирина Янович.
"Основная задача — сделать конкурентоспособными зарплаты чиновников и специалистов управы, потому что на данный момент, к сожалению, они не выдерживают никакой критики. Они сейчас ниже среднего, и это становится проблемой при поиске новых специалистов, — рассказал 2 апреля план реорганизации управы Алексей Евграфов. — Но так как финансовая ситуация в городе такая, какая есть, то мы данное повышение планируем сделать в первую очередь за счет реорганизации работы структуры, повысив ее эффективность путем перераспределения обязанностей. Это первый источник нахождения финансов для повышения зарплат".
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