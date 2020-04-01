01.04.2020, 14:10

Заразившийся коронавирусом 20-летний работник нарвского McDonalds занимался непосредственно обслуживанием клиентов

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Роман Викулов
EST
Заразившийся коронавирусом 20-летний работник нарвского McDonalds занимался непосредственно обслуживанием клиентов
Фото: Роман Викулов

В Департаменте здоровья считают, что первый нарвитянин, чье заболевание коронавирусом COVID-19 было подтверждено лабораторно, на своем рабочем месте в нарвском McDonalds представлял угрозу заражения, прежде всего, для коллег, а не для клиентов.  

После того, как 31 марта анализ теста на коронавирус, взятый у 20-летнего работника нарвского McDonalds, дал положительный результат, Департамент здоровья предписал ресторану популярной сети закрыться на два дня для проведения мероприятий по дезинфекции помещений.  В то же время 10 коллег заболевшего молодого человека, по информации заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муусикас, были направлены на 14 дней на домашний карантин.  

Нарвский инспектор Департамента здоровья Светлана Кузнецова отвечая на вопрос Delfi, были ли взяты пробы на коронавирус у других работников, дала отрицательный ответ.  ”Они обязаны находиться дома, и если у кого-то проявятся признаки заболевания, тесты будут сделаны”, — отметила Кузнецова.

 - Кто еще отправлен под карантин в связи с обнаружением коронавируса у молодого нарвитянина?  ”Те, с кем он непосредственно общался. В первую очередь родители, жена”, — отвечает нарвский инспектор департамента.

Светлана Кузнецова опровергает ходящие по Нарве слухи, согласно которым супруга заболевшего работает в одном из крупных продовольственных магазинов. Кузнецова утверждает, что эта информация не соответствует действительности.  Нарвский инспектор департамента сказала Delfi, что 20-летний нарвитянин обслуживал клиентов в McDonalds, но непосредственно занимался исключительно выдачей заказов McDrive в ночную смену.

 Заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муусикас, отвечая на вопрос Delfi о степени риска заражения клиентов нарвского McDonalds непосредственно от заболевшего молодого человека, говорит, что он все-таки был невысоким.   ”Молодой человек работал только ночью, на выдаче заказов, а не в зале. Работал в перчатках. По нашей оценке, в большей степени риску подвергались коллеги заболевшего”, — полагает Муусикас.

- Все-таки есть ли повод у тех, кто недавно посещал нарвский McDonalds, быть особенно осторожным? Нужно ли этим людям учитывать, что они там были?  ”Сейчас осторожность важна для всех”, -подчеркивает Муусикас, указывая на то, что в любом случае надо соблюдать известные правила, помогающие не заразиться и не заразить.   Единственный нарвский McDonalds находится рядом с крупнейшим в Ида-Вирумаа торговым центром Astri, излюбленным местом времяпрепровождения праздной молодежи. Это фактический центр Нарвы, если оценивать интенсивность движения людских потоков, в том числе потоков туристов.  McDonalds в Нарве никогда не пустовал, и отсутствие свободных мест — вполне обычная для него ситуация.


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