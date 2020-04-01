Заразившийся коронавирусом 20-летний работник нарвского McDonalds занимался непосредственно обслуживанием клиентов

Светлана Кузнецова опровергает ходящие по Нарве слухи, согласно которым супруга заболевшего работает в одном из крупных продовольственных магазинов. Кузнецова утверждает, что эта информация не соответствует действительности.
Нарвский инспектор департамента сказала Delfi, что 20-летний нарвитянин обслуживал клиентов в McDonalds, но непосредственно занимался исключительно выдачей заказов McDrive в ночную смену.
Заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муусикас, отвечая на вопрос Delfi о степени риска заражения клиентов нарвского McDonalds непосредственно от заболевшего молодого человека, говорит, что он все-таки был невысоким.
”Молодой человек работал только ночью, на выдаче заказов, а не в зале. Работал в перчатках. По нашей оценке, в большей степени риску подвергались коллеги заболевшего”, — полагает Муусикас.
- Все-таки есть ли повод у тех, кто недавно посещал нарвский McDonalds, быть особенно осторожным? Нужно ли этим людям учитывать, что они там были?
”Сейчас осторожность важна для всех”, -подчеркивает Муусикас, указывая на то, что в любом случае надо соблюдать известные правила, помогающие не заразиться и не заразить.
Единственный нарвский McDonalds находится рядом с крупнейшим в Ида-Вирумаа торговым центром Astri, излюбленным местом времяпрепровождения праздной молодежи. Это фактический центр Нарвы, если оценивать интенсивность движения людских потоков, в том числе потоков туристов.
McDonalds в Нарве никогда не пустовал, и отсутствие свободных мест — вполне обычная для него ситуация.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
"РФ изначально смогла замедлить темпы распространения COVID-19"
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть у каждого
В Коммунарке начали умирать пациенты
Как избежать заражения коронавирусом в магазине: совет от Рошаля