Заразившийся коронавирусом 20-летний работник нарвского McDonalds занимался непосредственно обслуживанием клиентов

Светлана Кузнецова опровергает ходящие по Нарве слухи, согласно которым супруга заболевшего работает в одном из крупных продовольственных магазинов. Кузнецова утверждает, что эта информация не соответствует действительности. Нарвский инспектор департамента сказала Delfi, что 20-летний нарвитянин обслуживал клиентов в McDonalds, но непосредственно занимался исключительно выдачей заказов McDrive в ночную смену.

Заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муусикас, отвечая на вопрос Delfi о степени риска заражения клиентов нарвского McDonalds непосредственно от заболевшего молодого человека, говорит, что он все-таки был невысоким. ”Молодой человек работал только ночью, на выдаче заказов, а не в зале. Работал в перчатках. По нашей оценке, в большей степени риску подвергались коллеги заболевшего”, — полагает Муусикас.

- Все-таки есть ли повод у тех, кто недавно посещал нарвский McDonalds, быть особенно осторожным? Нужно ли этим людям учитывать, что они там были? ”Сейчас осторожность важна для всех”, -подчеркивает Муусикас, указывая на то, что в любом случае надо соблюдать известные правила, помогающие не заразиться и не заразить. Единственный нарвский McDonalds находится рядом с крупнейшим в Ида-Вирумаа торговым центром Astri, излюбленным местом времяпрепровождения праздной молодежи. Это фактический центр Нарвы, если оценивать интенсивность движения людских потоков, в том числе потоков туристов. McDonalds в Нарве никогда не пустовал, и отсутствие свободных мест — вполне обычная для него ситуация.



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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!