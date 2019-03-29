Заподозренный в коррупции Владимир Мижуй: меня оклеветали

Вируская окружная прокуратура заподозрила Владимир Мижуя в получении взятки за то, что он, будучи должностным лицом, признавал в рамках тендера выполненную работу качественной и подтверждал принятие работ.

"Это был чистой воды навет. Он (Сергей Березовский — прим.ред.) все выдумал, сказав следователю, что дал мне 500 евро. Я его год в глаза не видел. Я проконсультируюсь с адвокатом на тему, могу ли я подать в суд за клевету", — сказал rus.err.ee Мижуй, добавив, что подозрение с него не сняли, но он будет добиваться того, чтобы оно было снято до вынесения общего решения в рамках уголовного дела.

Возмутило Мижуя и то, что его взяли под стражу, и он вынужден был провести в тюрьме ночь. "Я почетный гражданин города, никогда ни в чем не был замешан. Да, на беседу правоохранительные органы приглашали — жизнь есть жизнь — но никогда не арестовывали".