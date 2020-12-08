Закрыть бары, отправить школы на удаленку. Научный совет рекомендует правительству ввести в Ида-Вирумаа новые жесткие меры

Вирусолог Илья Лутсар, представляя новые рекомендации совета, сказала, что, прежде всего, они сфокусированы на уменьшении контактов. ”Заболеваемость не снижается, скорее, заметен легкий рост. Прежде всего, это касается Ида-Вирумаа. В связи с этим научный совет поддерживает введение в Ида-Вирумаа более жестких мер”, — сообщила Лутсар.

”Люди должны продолжать работать, но часть рабочего процесса можно сделать дистанционным. Кроме того, следует отменить всю деятельность по интересам и развлечениям. В Ида-Вирумаа уже сейчас наблюдается скрытое распространение. Если человек ни с кем не контактирует, то и вирус не распространяется”, — отметила специалист.

Таким образом, теперь правительство должно решить, будет ли в регионе спортклубы, кинотеатры и иную развлекательную деятельность.

Лутсар отметила, что рождество и новый год наступят в любом случае вне зависимости от эпидемии, но праздновать следует без размаха и только в кругу семьи. ”Если раньше мы говорили, что можно отмечать дни рождения в компании до десяти человек, то сейчас настоятельно рекомендуем не делать и этого”, — добавила Лутсар.

Кроме того, совет рекомендовал на три недели отправить все основные школы и гимназии Ида-Вирумаа на дистанционное обучение. По окончании периода следует произвести оценку и решить, продлевать ограничения или нет.

Направлять на дистанционное обучение детские сады и начальную школу неразумно, поскольку в этом случае дома будут вынуждены остаться и родители и может возникнуть нехватка работников в критически важных областях. ”Большим плюсом течения болезни у детей является то, что они переносят ее легко и не нагружают систему здравоохранения”, — отметила вирусолог.

Хотя новых случаев заражения много также в Талллинне и Харьюмаа, их количество растет не так быстро, как на северо-востоке. ”Новых предложений относительно Харьюмаа мы пока не выдвигали. Все старые рекомендации — носить маски, держать дистанцию, отказаться от ненужных контактов — остаются в силу”.

По оценке Лутсар, до появления вакцины коронавирус обуздать не получится, поэтому приходится лишь ждать. ”Первые жители Эстонии смогут получить вакцину не раньше января. Скорее всего, большая часть населения страны будет привита к концу весны”, — сказала она.