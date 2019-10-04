Заблудившийся в лесу мужчина вместо поиска помощи предупредил работодателя, что не сможет выйти на работу

"Очень хорошо было то, что на мужчине был светоотражательный жилет, это упростило его поиски. В свете фонарика в темном лесу человек в таком жилете сиял как новогодняя елка", — добавил Райво Метсма. "Пожилой человек уже готовился к тому, что ему придется заночевать в лесу, но провалился в воду и промочил одежду. Остаться в живых в таких условиях крайне сложно, так как по ночам уже ожидается и минусовая температура".
Так как дары осени все еще привлекают многих людей в лес и на болото, то в преддверии выходных полиция просит людей серьезно отнестись к таким походам и не рисковать жизнью из-за ведра клюквы или все еще встречающихся грибов. „Солнце заходит уже примерно в 18.30, ночи уже холодные, а ночевка в лесу, особенно для пожилых людей или людей с проблемами здоровья, может закончиться трагически", — подчеркнул Метсма.
Если вы идете в лес или на болото:
- возьмите с собой телефон с полностью заряженной батареей;
- одевайтесь тепло, предпочитайте яркую расцветку;
- наденьте светоотражательный жилет, если он у вас есть;
- возьмите с собой воды, еду, спички, фонарик, необходимые лекарства;
- не задерживайтесь в лесу или на болоте до темноты.
Если вы заблудились, позвоните на номер 112.
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