Заблудившийся в лесу мужчина вместо поиска помощи предупредил работодателя, что не сможет выйти на работу

"Мужчина позвонил работодателю и сказал, что не может завтра выйти на работу, так как заблудился в лесу, также он сообщил об этом жене. К счастью, информацию передали в полицию раньше, чем было поздно. Большое спасибо человеку, который сообщил в полицию о заблудившемся мужчине", — сказал руководитель Нарвского кордона Райво Метсма.

Метсма напоминает, что в такой ситуации первым звонок должен быть сделан на номер Центра тревоги 112. "Тогда мы сможем сразу отреагировать, и аккумулятор телефона будет использован более целесообразно. Полиция сама сможет передать родственникам необходимую информацию", — сказал он.

Хотя аккумулятор телефона мужчины был почти разряжен, полицейским удалось с ним связаться и уточник его возможное местонахождение. Помогло и том, что мужчина подтвердил по телефону полицейским, что он слышит звуки сигнальных ракет, что помогло полицейским определить направление поисков.

По словам Метсма, в Кыргесоо были крайне сложные условия для поисков. "Вокруг были болотные озера и глубокие канавы. На такой местности невозможно идти напрямую. Мы позвали на помощь наших кинологов, они помогли вывести мужчину из леса, доставили его на пограничный катер и затем домой. В медицинской помощи он не нуждался", — рассказал Метсма.