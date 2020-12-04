Юри Ратас имел близкий контакт с больным коронавирусом

По данным Delfi, премьер-министр Юри Ратас во время своего визита на Северо-Восток Эстонии узнал, что контактировал с больным коронавирусом. Позже Ратас подтвердил это.
Сегодня в полдень премьер-министр Юри Ратас сообщил в социальных сетях, что вечером 2 декабря встречался с человеком, который сегодня узнал, что болен COVID-19.
”После этого я сразу же связался с Департаментом здоровья и мне подтвердили, что я являюсь близкоконтактным. Я выполняю все инструкции, данные департаментом. Я немедленно прекращаю свой визит в Ида-Вирумаа и отправляюсь делать тест, чтобы убедиться, что мои сегодняшние встречи не несут никому угрозы. После этого я останусь в самоизоляции и буду выполнять все инструкции Департамента здоровья”, — написал Ратас и добавил, что во время визита постоянно носил маску.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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