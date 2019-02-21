Юри Ратас: госгимназия в Кохтла-Ярве станет эстоноязычной и точка

"Эстонские дети, которые остаются в меньшинстве, будут направлены в двуязычную школу, где половина учебного процесса будет проходить на русском языке. Еще важнее то, что среда в школе будет русскоязычной. Тем самым премьер-министр и министр образования говорят эстонцам: вам в Ида-Вирумаа места нет!", — считает зампредседателя Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме.

"Государственная гимназия в Кохтла-Ярве может быть только эстоноязычной! Точка. Цель государственной политики в течение пятнадцати лет была в том, чтобы рядом с ней исчезли другие гимназии, которые мы называем муниципальными. Например, в Кохтла-Ярве сейчас две русских школы и одна эстонская. Кроме того, там расположена и школа для взрослых. И цель всегда была одна — чтобы этих детей и молодых людей обучать эстонскому языку, поместив их под крышу одной школы, школы на эстонском языке", — сказал в ответ Ратас.

Премьер-министр подчеркнул, что обучение в Кохтла-Ярвеской государственной гимназии должно полностью вестись на эстонском языке, но тем ученикам, которые пока что не способны этого сделать, следует предложить преподавание части предметов на их родном языке.