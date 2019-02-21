Юри Ратас: госгимназия в Кохтла-Ярве станет эстоноязычной и точка

Острая тема последних дней — создание госгимназии в Кохтла-Ярве — послужила поводом к пикировке между консерваторами и премьером и лидером центристов Юри Ратасом в парламенте, передает rus.err.ee.
"Эстонские дети, которые остаются в меньшинстве, будут направлены в двуязычную школу, где половина учебного процесса будет проходить на русском языке. Еще важнее то, что среда в школе будет русскоязычной. Тем самым премьер-министр и министр образования говорят эстонцам: вам в Ида-Вирумаа места нет!", — считает зампредседателя Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме.
"Государственная гимназия в Кохтла-Ярве может быть только эстоноязычной! Точка. Цель государственной политики в течение пятнадцати лет была в том, чтобы рядом с ней исчезли другие гимназии, которые мы называем муниципальными. Например, в Кохтла-Ярве сейчас две русских школы и одна эстонская. Кроме того, там расположена и школа для взрослых. И цель всегда была одна — чтобы этих детей и молодых людей обучать эстонскому языку, поместив их под крышу одной школы, школы на эстонском языке", — сказал в ответ Ратас.
Премьер-министр подчеркнул, что обучение в Кохтла-Ярвеской государственной гимназии должно полностью вестись на эстонском языке, но тем ученикам, которые пока что не способны этого сделать, следует предложить преподавание части предметов на их родном языке.
Бывшая центристка Ольга Иванова считает, что госгимназия стала поводом столкнуть эстонскую и русскую общины в регионе: "Сегодня госгимназия, которая для Кохтла-Ярве должна была стать символичным событием, — это камень преткновения, это повод столкнуть две общины в регионе. То, что EKRE не достигло дна — мы это наблюдаем, их риторика будет обостряться. Хотя за полторы недели до выборов падать, казалось, ниже уже некуда. К сожалению, в их словах есть и доля правды — если послушать представителей местной эстонской общины, то очень много перекликается сегодня в их словах со словами EKRE. Что, естественно, печально".