16.12.2019, 11:31
Языковая инспекция нашла в Кохтла-Ярве табличку с названием улицы на кириллице(5)
Городская управа Кохтла-Ярве ответила Языковой инспекции, что ее ноябрьский запрос удовлетворен. С дома по адресу Оутокомпу, 9 сняли табличку с названием улицы, так как она не соответствовала Закону о языке пишет rus.err.ee.
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