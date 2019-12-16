Языковая инспекция нашла в Кохтла-Ярве табличку с названием улицы на кириллице

С одной стороны дома, не выходящей на дорогу, табличка с названием улицы была старой, надпись сделана на кириллице. С другой стороны дома, по соседству с дорогой, табличка современная.

После обращения Языковой инспекции табличку с названием улицы, написанном кириллицей, сняли.