Янович и Евграфов ответили на критику Таммисте: все время обиды подвязывают к русскому населению

”У меня складывается такое ощущение, что присутствуют внутриполитические игры. Потому что в декабре 2019 года к нам на переговоры о вступлении в партию приезжал генеральный секретарь (Центристской партии — RusDelfi) Михаил Корб. Затем к переговорам подключился Яанус Карилайд (Заместитель председателя Центристской партии — RusDelfi). Затем пошли какие-то игры: возьмем, не возьмем, хотим, не хотим. Как-то обиды все время к русскому населению больше подвязывают, чем к эстоноязычным”, — рассказывает Янович.

Она уверяет, что будучи руководителем оппозиционной фракции Kodulinn Narva никогда не говорила плохого о Центристской партии. По ее словам, критика шла от ее предшественника Алексея Воронова. ”Разговоры о том, что мы каким-то образом проходились по партии, оскорбляли ее и плохо о ней говорили, это выдумано”, — говорит нарвский депутат и добавляет, что планы о вступлении в Центристскую партию рассматривали давно.

”И несмотря на то, что в 2018 году мы громко вышагали из этой партии, мы всегда придерживались того, что назад надо возвращаться, вести совместную работу. И переговоры, которые мы начали в декабре 2019 года как раз и вели именно к этому”, — отмечает Янович.

Как уточняет бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов, который ранее не состоял в Центристской партии, данное решение было принято год назад. ”Мы начали переговоры с центристами в декабре прошлого года. Другой момент, что коронакризис, наверное, помешал. Может быть, какие-то еще другие игры помешали”, — рассуждает Евграфов. По его словам, поданные заявления о вступлении в партию — это логическое завершение давно начатого процесса.

Что касается критики со стороны Таммисте, то Евграфов также заверяет, что никогда плохо не отзывался о центристах. Однако он не отрицает, что ранее говорил о том, что центристы были причастны к перевороту в Нарве, который привел к его отставке. ”Так как я никогда не был членом этой партии, то думаю, что это обращение Тармо адресовывал не мне лично”, — убежден Евграфов.

”Тармо Таммисте сейчас высказывает негативное мнение по поводу всего абсолютно. И даже по поводу тех проектов и решений, которые он вынес сам, будучи мэром”, — парирует критику Таммисте Янович.