Яна Тоом покинет пост председателя Нарвского округа центристов

В скором времени у центристов пройдут отчетно-выборные собрания в округах, и в Нарвском округе сменится руководитель, так как Яна Тоом намерена покинуть этот пост, пишет rus.err.ee.

"Я хотела бы отойти от руководства организации в Нарве. Это невероятная нагрузка. Живя в Брюсселе, приезжать хотя бы два раза в месяц в Нарву. Это очень тяжело логистически, и по личным причинам я бы хотела отойти. Это предполагает, что мы найдем замену, которая готова, простите мой сленг, впрягаться с такими же затратами времени, энергии и денег. И сейчас мы это обсуждаем внутри партии. При этом я не намерена покидать Нарву вообще. Хочу остаться в правлении округа, но не председателем", — заявила Тоом в интервью ERR.