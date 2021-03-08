Яна Тоом покидает нарвский округ, Евграфов отозвал заявление о вступлении в Центристскую партию

"Последней каплей стало то, что мне вчера позвонили и сказали, что правление центральное готово, якобы, меня принять в партию, но с условием, что я не буду баллотироваться в Нарве. Это вообще какой-то непонятный для меня разворот, который я точно не собираюсь поддерживать", — передает RusERR слова Алексея Евграфова.

В беседе с rus.err.ee Евграфов уточнил, что соответствующую информацию он получил от члена правления Центристской партии и руководителя нарвского партийного отделения Яны Тоом: "Как я понимаю, она участвовала в переговорах с центральным правлением, в которое сама и входит".

Руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом также не согласна с действиями своих однопартийцев в городе и считает, что вся эта ситуация лишь только ухудшит позиции центристов в Нарве на предстоящих выборах.

"Я не вижу себя в этом округе. С этим округом хотела бы закончить отношения потому, что в такого рода игры я играть не хочу. Считаю, что все это очень далеко от политики и мировоззрения и так далее. Это какая-то совершенно другая игра. Я в такие игры не играю. Это все приведёт к тому, что люди, совершившие переворот в горсобрании в ноябре, обезопасят свои кандидатуры в списке от сильных конкурентов, вытолкнув этих сильных конкурентов, в свою очередь, в какую-то другую политическую силу, которая составит им конкуренцию уже не внутри списка, а снаружи, что, конечно же, намного хуже с точки зрения партии", — сказала Тоом.

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