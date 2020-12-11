Яак Ааб просит жителей Ида-Вирумаа не приезжать в Таллинн на праздники

По словам Ааба, специальные ограничения для Ида-Вирумаа ввели, потому что здесь число зараженных в три раза выше, чем в других регионах Эстонии, и вирус быстро распространяется среди местных жителей. "Больницы уже почти полные. Это сигнал, что дальше ждать было нельзя", — сказал Ааб.

После того как в Ида-Вирумаа закрыли полностью всю сферу досуга, есть вероятность, что люди на праздники поедут в Таллинн. Министр не исключает такое развитие событий, но надеется на благоразумие жителей уезда.

"Никто не может этого запретить, потому что границы уезда закрывать не будут, хотя такие предложения поступали. Мы призываем людей не передвигаться. Конечно, к родителям или детям можно в Таллинн приехать, но при этом не надо собираться большими семейными группами", — обратился к жителям Ида-Вирумаа Ааб.

По словам министра, ограничения для Таллинна, где также высокий уровень заражения коронавирусом среди населения, пока не обсуждались. Не обсуждало правительство и введение режима чрезвычайного положения.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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