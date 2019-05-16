"Я русская, патриот Эстонии". "Немецкая волна" опубликовала большой репортаж о жизни молодежи в Нарве и Ивангороде

"Здесь ловить нечего — только родиться, сходить в садик, в школу и все", — рассказывает коренной ивангородец Евгений. Ему 25 лет, у него жена — гражданка Эстонии и маленькая дочь. Четыре года назад молодой человек бросил учебу, поняв, что быть таможенником не для него: "Я человек творческий, проведение мероприятий мне ближе". Несколько дней назад Евгений ушел из ивент-агентства и теперь на распутье — то ли искать работу в Ивангороде, то ли уехать.

Об этом он мне рассказывает на променаде. Таким не совсем привычным для русского уха словом здесь называют набережную — очевидно, по примеру нарвского променада, который хорошо виден через реку. Благоустраивали обе набережные в рамках одного европейского проекта приграничного сотрудничества.

Всего на это в середине 2010-х годов ушло почти 1,8 млн евро, 90 процентов от суммы предоставил Евросоюз. "Мы думали, что у нас будет так же, как на той стороне", — сетует Евгений, показывая на двухъярусную километровую пешеходную зону под Нарвским замком с аккуратными лавочками, фонарями и фонтанами.

Но набережная в Ивангороде заканчивается, едва начавшись. Ее длина — всего 119 метров. Разработанный в 2009 году план предполагал здесь не менее протяженный променад, чем на эстонском берегу, но построили лишь скромную стометровку. Местные жители объясняют это коррупцией, местные власти — нехваткой денег.

Окно в Европу

Евгений живет в обшарпанной пятиэтажке, зато из окон его квартиры открывается прекрасный вид на мост в Евросоюз. Этот мост, круглосуточно открытый для машин и пешеходов, называется "Дружба".

"Конечно, я постоянно ищу возможность отсюда уехать. В Нарву тоже думал, жена на этом настаивает, но куда я там пойду работать?" В Ивангороде Евгений оставаться не хочет: "Здесь жизнь как замедленная пленка. Мне кажется, у нас все пессимистичные от безысходности, потому что работать толком негде. Таможня, два-три магазина, частники и все". При этом размышления об отъезде у него перемежаются с возгласами "Ну люблю я эту деревню!" и словами о том, что дочку можно будет отправить в школу на эстонской стороне, даже если семья так никуда и не переедет.

Более последователен в своем намерении покинуть Ивангород 18-летний Влад. Он здесь родился (точнее, в Кингисеппе, потому что родильного дома в Ивангороде нет), а сейчас учится на втором курсе местного колледжа на юриста. "Когда окончу, хочу в Питер либо за рубеж уехать — в Финляндию, например", — делится Влад. Похожий настрой и у его сверстников.

На вопрос, почему он хочет уехать, Влад отвечает, не задумываясь: "Ну, блин, не очень приятно оставаться здесь. У нас только два региона хорошо живут — Питер и Москва, а остальная Россия так, существует", — объясняет Влад. Ему не нравится, что российские власти "много воруют", а про перспективы в городе и стране рассуждает так: "Если и сможешь устроиться на работу, то, скорее всего, не по специальности. А даже если специальности, то без связей не продвинешься вверх".

"Ну, помогите своей стране тоже!"

С Еленой (имя изменено) мы встречаемся на самом верху многоступенчатой лестницы, спускающейся к Ивангородской крепости. Лестница, к которой подводит небольшая аллейка, зеленеющая оазисом посреди пыльных дорог, тоже была построена на средства приграничного проекта ЕС. На аллее установлен камень с посвящением "ополченцам", погибшим в Донбассе. Этот монумент здесь поставили в 2015 году по инициативе местного отделения движения "Новороссия".

28-летняя Елена — экономист, у нее с мужем маленький ребенок. В Ивангород она вернулась после окончания вуза — здесь были мама и молодой человек. Потом нашла работу, так и осталась. Елена признает — она, скорее, исключение среди своих знакомых: "Стандартный сценарий — окончил школу и уехал. В основном едут в Питер и дальше многие там остаются".