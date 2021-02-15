"Я не знаю, для чего это сделано". Куда и зачем уходят депутаты из фракции Kodulinn Narva(2)
Сразу несколько депутатов покинули фракцию Kodulinn Narva. Свое решение в разговоре с корреспондентом RusDelfi они стараются не комментировать.
Сразу несколько депутатов покинули фракцию Kodulinn Narva. Свое решение в разговоре с корреспондентом RusDelfi они стараются не комментировать.
Заявление о выходе из фракции подали: Лариса Оленина, Ирина Янович, Владимир Мижуй, Николай Бурдаков, Сергей Львов, Илья Федоров, Елена Пахомова, Светлана Лешихина.
”Я написал заявление, но больше ничего не знаю. Вроде, две фракции хотели сделать из одной, я даже не знаю”, — говорит Мижуй, который отсутствовал на заседании нарвского горсобрания, когда было зачитано заявление о выходе депутатов из фракции. — Мне сказали, что ликвидируется, а я теперь буду решать: быть свободным депутатом или что мне делать. Я не знаю, для чего это сделано”.
Елена Пахомова была лаконична в ответе: ”Это мое личное решение, поэтому я никаких комментариев не даю. И я сейчас на больничном”. Лариса Оленина и вовсе отказалась давать комментарий. Дозвониться до Ирины Янович на время выхода новости (15:15) не удалось.
В ноябре прошлого года фракцию Kodulinn Narva — на тот момент правящую — покинули семь депутатов Нарвского горсобрания. Они вошли во фракцию Kesk и образовали с Meie Narva коалицию.
Ранее 12 членов фракции Kodulinn Narva заявили о своем желании вступить в Центристскую партию. Однако депутат Нарвского горсобрания и бывший мэр города центрист Тармо Таммисте не желает видеть во фракции Kesk покинувших на прошлой неделе фракцию Kodulinn Narva депутатов. ”Если это будет зависеть от меня, то их не будет”, — решительно заявляет Таммисте.
На данный момент в состав Нарвского горсобрания входят три фракции: Kodulinn Narva, Meie Narva и Kesk.
Во фракцию Kodulinn Narva входили 11 депутатов.
Члены Нарвского городского собрания по состоянию на 27 января 2020 года.
|1. Хели Адамович - Kesk
|2. Николай Бурдаков - KN
|17. Лариса Оленина - KN
|3. Владимир Бутузов -Kesk
|18. Елена Пахомова - KN
|4. Галина Вологдина -Kesk
|19. Антон Праткунас - MN
|5. Екатерина Голубцова - Kesk
|20. Юрий Рауд - MN
|6. Вера Григорьева - MN
|21. Яан Саан - Kesk
|7. Владимир Изотов - MN
|22. Олев Силланд - KN
|8. Елена Каврус - Kesk
|23. Михаил Стальнухин
|9. Анна Коваленко - Kesk
|24. Татьяна Стольфат - Kesk
|10. Тамара Комлова - Kesk
|25. Тармо Таммисте - Kesk
|11. Яна Кондрашова - MN
|26. Владимир Тарахтин - KN
|12. Антс Кутти - Kesk
|27. Илья Федоров - KN
|13. Светлана Лешихина - KN
|28. Елизавета Чертова -
|14. Сергей Львов - KN
|29. Виктор Шемарин - MN
|15. Владимир Мижуй - KN
|30.Марина Шурупова - MN
|16. Алексей Мяги - KN
|31. Ирина Янович - KN
KN* - фракция Kodulinn Narva
Председатель фракции - Ирина Янович, заместители - Алексей Мяги, Елена Пахомова
MN* - фракция Meie Narva
Председатель фракции -Яна Кондрашова, заместитель - Виктор Шемарин
Kesk* - фракция Kesk
Председатель фракции - Тамара Комлова, заместитель Тармо Таммисте
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