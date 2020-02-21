"Я боялась травли и конфликтов русских с эстонцами. Но ничего этого нет". RusDelfi поговорил с ученицей гимназии Кохтла-Ярве

Журналисты RusDelfi в ходе визита в Кохтла-Ярве встретились с 12-классницей государственной гимназии Кохтла-Ярве Лианой Дмитриевой (18). Мы спросили ее про школу, город и как тут отдыхает молодежь (спойлер: подростки едут ради этого в Йыхви).
Лиане — большая благодарность за согласие на интервью и смелость. Живя в маленьком городе, не многие взрослые могут откровенно рассказать журналистам про город и быт.
”Я два года училась в Ахтмеской гимназии, потом гимназическую ступень закрыли и мы перешли в государственную гимназию Кохтла-Ярве. Сейчас я учусь в 12-м классе по системе 60/40, но на русском только два предмета — русский язык и математика. Физику и химию мы закончили еще в Ахтме”, — рассказывает Лиана.
В нынешней гимназии можно выбрать направление. То есть помимо математики, истории и химии, подростки получают дополнительные знания, например, в журналистике, инженерии, медицине. Она выбрала педагогическое направление.
Так как она училась в Ахтме, их перевели в Кохтла. В классе должно было быть 17 человек. Но осталось только 11. ”Кто-то ушел в гимназию в Силламяэ, кто-то ушел сразу, до 1 сентября, кто-то через несколько недель”, — говорит она. Причины ухода — разные. Кого-то не устраивали учителя. Другим было сложно учиться на эстонском языке. ”Мне тоже было сложно, но потом привыкла. Учителя хорошие”, — уточняет гимназистка.
Вилки-Ножи
Говоря про странные правила общепита, о которых часто пишут в СМИ, Дмитриева не делает на этом серьезный акцент. Но признается, что первые две недели было непривычно, теперь ”все уже привыкли есть вилкой и ножом”.
Не только в столовой есть ограничения. Например, в гимназии нельзя носить кофты с капюшоном. По ее словам, некоторых мальчиков заставляли снимать кофты. ”Нельзя в спортивных штанах ходить. Короткие юбки, спортивные кроссовки — тоже лучше не носить. Первые две недели мы следили за этим. Потом уже многие надевали и кроссовки, и юбки короткие, и футболки, на это перестали обращать внимание. А вот в капюшонах и спортивных штанах до сих пор ходить нельзя”.
Если ты придешь в ”спортивках”, как утверждает Лиана, к директору не отведут, хоть и скажут, что лучше такие вещи в учебном заведении не носить. О всех необычных для многих других школ правилах школьники узнали за несколько недель до начала учебы. Им отправили внутренний распорядок школы. Также рассказывали об этом на вступительных собеседованиях.
Кому-то из подростков может показаться, что это неправильно — диктовать уставы, вводить дресс-код. Но героиня нашего текста так не считает, ей это наоборот только на пользу.
”Мне нравится академическая атмосфера. Все прилично одеваются. Здание новое, красивое, меня это мотивирует и создает настроение, которое способствует обучению. Хочется учиться”.
Многие думали, что в школе могут быть конфликты на национальной почве. Ведь когда под одной крышей учатся русские и эстонские подростки 16-18 лет — практически первый опыт для нашей системы образования. К счастью, конфликтов нет.
”Когда я шла в гимназию, то боялась, что будут недопонимания, травля, конфликты между русскими и эстонцами. Но ничего этого нет. Я больше переживала за 10-классников. Там смешанный класс, обучение только на эстонском. Сейчас они спокойно общаются, дружат. Разговаривают на эстонском между собой, проблем вообще нет. Это круто”, — резюмирует жительница Кохтла-Ярве.
Жизнь на два города
Родители Лианы родились в Кохтла-Ярве. Бабушка работала на VKG, несколько лет назад ее сократили. Мама работает в отеле, папа - электрик. Сейчас Лиане с друзьями приходится ездить в Йыхви за одеждой и развлечениями, так как "там есть приличные места”. До столицы Ида-Вирумаа недалеко, 15 минут на автобусе. Наверное, Йыхви делает медвежью услугу своему соседу. В Йыхви есть все, что нужно, зачем строить здесь, если местные все равно ездят туда? С другой стороны, 15 минут — это быстрее, чем в Таллинне от улицы Кярбери ехать в торговый центр Солярис на 68-м автобусе.
”Здесь есть бары, но туда немного опасно ходить. Там собираются мужчины за 40, которые постоянно пьют”. Кстати, местные называют людей, которые бродят по шахтерскому городу и употребляют спиртное — ”ходоками”.
В городе достаточно много кружков и школ по интересам, отмечает она (А еще одна из читательниц на встрече во Центре Культуры попросила нас рассказать, что в Кохтла-Ярве функционирует единственная в Эстонии детская команда по пейнтболу — прим.ред). Также в гимназии часто проходят различные мероприятия. Но есть и обратная сторона. Наша собеседница говорит, что по городу разбросано немало шприцев. ”Один раз подруге возле Дома культуры шприц впился в кроссовок”, — вспоминает школьница.
Привет, Таллинн
Лиана, конечно же, собирается уезжать. ”Тут нет развития. Если ты не собираешься идти работать сварщиком на предприятие, то тебе здесь делать нечего. Работы для молодежи нет вообще”.
Она хочет поступить в Таллиннский университет на педагога младших классов. В Нарву и Тарту ехать не хочет. Большинство друзей собираются уехать из города. Преимущественно в Таллинн, он больше и развитей. В Россию — только несколько человек.
В самом конце, рассуждая о будущем родного края, она задается вопросом, почему у других городов Ида-Вирумаа есть возможность развиваться, "а у нас всегда нет денег"? Ответа на этот вопрос у нее нет. Также как и вариантов решения местных проблем. Но она надеется, что Кохтла-Ярве будет развиваться и дальше. ”Очень хочется в это верить”.
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
Расстреляли поезд в Риге! Пассажирка, сидящая у окна, уцелела
Россияне, проживающие в Китае, открыли правду о коронавирусе
В США заявили о перемещении человека в любое место Земли за 1 час