"Я боялась травли и конфликтов русских с эстонцами. Но ничего этого нет". RusDelfi поговорил с ученицей гимназии Кохтла-Ярве

Говоря про странные правила общепита, о которых часто пишут в СМИ, Дмитриева не делает на этом серьезный акцент. Но признается, что первые две недели было непривычно, теперь ”все уже привыкли есть вилкой и ножом”.

Не только в столовой есть ограничения. Например, в гимназии нельзя носить кофты с капюшоном. По ее словам, некоторых мальчиков заставляли снимать кофты. ”Нельзя в спортивных штанах ходить. Короткие юбки, спортивные кроссовки — тоже лучше не носить. Первые две недели мы следили за этим. Потом уже многие надевали и кроссовки, и юбки короткие, и футболки, на это перестали обращать внимание. А вот в капюшонах и спортивных штанах до сих пор ходить нельзя”.

Если ты придешь в ”спортивках”, как утверждает Лиана, к директору не отведут, хоть и скажут, что лучше такие вещи в учебном заведении не носить. О всех необычных для многих других школ правилах школьники узнали за несколько недель до начала учебы. Им отправили внутренний распорядок школы. Также рассказывали об этом на вступительных собеседованиях.

Кому-то из подростков может показаться, что это неправильно — диктовать уставы, вводить дресс-код. Но героиня нашего текста так не считает, ей это наоборот только на пользу.

”Мне нравится академическая атмосфера. Все прилично одеваются. Здание новое, красивое, меня это мотивирует и создает настроение, которое способствует обучению. Хочется учиться”.

Столовая Foto: Andres Putting

Многие думали, что в школе могут быть конфликты на национальной почве. Ведь когда под одной крышей учатся русские и эстонские подростки 16-18 лет — практически первый опыт для нашей системы образования. К счастью, конфликтов нет.

”Когда я шла в гимназию, то боялась, что будут недопонимания, травля, конфликты между русскими и эстонцами. Но ничего этого нет. Я больше переживала за 10-классников. Там смешанный класс, обучение только на эстонском. Сейчас они спокойно общаются, дружат. Разговаривают на эстонском между собой, проблем вообще нет. Это круто”, — резюмирует жительница Кохтла-Ярве.

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