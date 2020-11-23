Взгляд из Нарвы: Коронавирус сложно остановить из-за фразы "Авось пронесет"
Жительница Нарвы сходила на сдачу крови в день донора и побеседовала с медиками, а заодно и поделилась с RusDelfi своими наблюдениями.
Жительница Нарвы сходила на сдачу крови в день донора и побеседовала с медиками, а заодно и поделилась с RusDelfi своими наблюдениями.
Стоит рассказать, как я ходила сдавать кровь буквально неделю назад, когда число зараженных в Нарве уже поползло вверх, но еще не достигло трехста с гаком, как сейчас. Нарвский музей, где я работаю, заблаговременно перевел всех, кого мог, на хоумофис. Так что в тот день я могла с чистой совестью сидеть дома, но решила выйти на ”день донора”. Без маски, конечно, — я же по улице иду. Погода прекрасная, виды на замок и крепость замечательные, листья желтые, иду — улыбаюсь другим прохожим, некоторые мне тоже улыбаются и все — без масок.
Прихожу в место, где проводится день донора: вахтерши и гардеробщицы очень приветливы, общаются между собой и со мной — все без масок или в масках, прикрывающих только подбородок. Я, видя их непринужденность про маску даже не подумала. Прохожу в помещение где, собственно, кровь сдают. Там, понятно, медики, не местные — в масках, вайзерах и перчатках. Я заполняю анкету, пью предложенный сок и кофе, прохожу к медсестре, которая довольно нежно и точно втыкает в меня иголку.
Жамкая специальный мячик, чтобы из меня лучше лилась кровь, веду с ней светскую беседу на эстонском. ”Много ли сегодня народу к вам пришло?” — спрашиваю я, любезнейше улыбаясь и пытаясь отвлечься от мыслей об обмороке. ”Довольно много, вы пришли в тихий момент. Пришли бы раньше, пришлось бы ждать”, — отвечает медсестра, и немного, нахмурившись (я вижу только ее глаза и брови) спрашивает — ”А как в Нарве относятся к коронавирусу?”. Я пожимаю плечами — ”Нормально относятся” — пытаюсь пошутить. ”Носят маски?” — ”Да не особо” — ”В магазинах?” — ”Скорее нет” -”А вы носите маску?” — ”Только когда езжу в Таллинн” — снова пытаюсь пошутить я, намекая на то, что в Харьюмаа количество заболевших куда выше, чем в Ида-Виру. К моему облегчению этот неловкий диалог заканчивается, потому что из меня уже вылилось положенные 450 мл.
Выходя из зала, я замечаю, что все пришедшие сдавать кровь, включая меня, были без масок. Я задумалась, почему же я редко надеваю маску. Оказалось, что когнитивное искажение ”плохое происходит с какими-то другими людьми, где-то там далеко, потому что они совсем неправильно и неаккуратно себя вели, а не со мной” мне не чуждо. Это искажение можно также выразить фразой ”авось пронесет”. Именно поэтому, распространение коронавируса так сложно остановить — требуются постоянные небольшие и неудобные действия, чтобы себя обезопасить.
Как мне кажется играет роль еще вот что: в Нарве все всех знают. Ты знаешь людей, которые стоят на кассе в магазине, обслуживают тебя в ресторане, оказываются с тобой на мероприятиях. Это создает ложное чувство безопасности и предпринимать постоянные неудобные, пусть и небольшие меры предосторожности становится особенно трудно. В Таллинне, где много незнакомых людей, где среда воспринимается как более враждебная, мне гораздо проще надеть маску в транспорте или магазине.
В случае с Нарвой, возможно, играет роль и то, что в силу в среднем меньшего достатка, большему количеству людей действительно дорого покупать маски, действительно трудно изолироваться даже если они заболели, трудно отказаться от небольших социальных радостей, если они случаются. Я нахожусь в довольно привилегированном положении: я не потеряла работу, я могу работать из дома, у меня нет детей и проживающих со мной пожилых родственников, и нет никаких заболеваний, которые бы вынуждали меня выходить из дома. Я понимаю, что для многих нарвитян все совсем не так просто и экономически необременительно.
Мне трудно винить кого-либо в ”недостаточно серьезном” отношении к мерам предосторожности, потому что я сама периодически оказываюсь ковидиоткой без маски или с маской в кармане, бодро рассуждающей о том, как никто не носит маски.
К сожалению работа над собой редко бывает легкой и зачастую нужно, чтобы произошло что-то значительное, чтобы человек забыл про ”авось” и начал меняться. Я призываю всех поймать себя на мысли ”да ничего же не случится” и надеть маску и помыть руки, пока действительно ”ничего не случилось”.
Через пару дней я узнала, что у одного из коллег пришел положительный тест на коронавирус. В магазин я пошла уже в маске.
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