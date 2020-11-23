Взгляд из Нарвы: Коронавирус сложно остановить из-за фразы "Авось пронесет"

Стоит рассказать, как я ходила сдавать кровь буквально неделю назад, когда число зараженных в Нарве уже поползло вверх, но еще не достигло трехста с гаком, как сейчас. Нарвский музей, где я работаю, заблаговременно перевел всех, кого мог, на хоумофис. Так что в тот день я могла с чистой совестью сидеть дома, но решила выйти на ”день донора”. Без маски, конечно, — я же по улице иду. Погода прекрасная, виды на замок и крепость замечательные, листья желтые, иду — улыбаюсь другим прохожим, некоторые мне тоже улыбаются и все — без масок.

Прихожу в место, где проводится день донора: вахтерши и гардеробщицы очень приветливы, общаются между собой и со мной — все без масок или в масках, прикрывающих только подбородок. Я, видя их непринужденность про маску даже не подумала. Прохожу в помещение где, собственно, кровь сдают. Там, понятно, медики, не местные — в масках, вайзерах и перчатках. Я заполняю анкету, пью предложенный сок и кофе, прохожу к медсестре, которая довольно нежно и точно втыкает в меня иголку.

Жамкая специальный мячик, чтобы из меня лучше лилась кровь, веду с ней светскую беседу на эстонском. ”Много ли сегодня народу к вам пришло?” — спрашиваю я, любезнейше улыбаясь и пытаясь отвлечься от мыслей об обмороке. ”Довольно много, вы пришли в тихий момент. Пришли бы раньше, пришлось бы ждать”, — отвечает медсестра, и немного, нахмурившись (я вижу только ее глаза и брови) спрашивает — ”А как в Нарве относятся к коронавирусу?”. Я пожимаю плечами — ”Нормально относятся” — пытаюсь пошутить. ”Носят маски?” — ”Да не особо” — ”В магазинах?” — ”Скорее нет” -”А вы носите маску?” — ”Только когда езжу в Таллинн” — снова пытаюсь пошутить я, намекая на то, что в Харьюмаа количество заболевших куда выше, чем в Ида-Виру. К моему облегчению этот неловкий диалог заканчивается, потому что из меня уже вылилось положенные 450 мл.

Выходя из зала, я замечаю, что все пришедшие сдавать кровь, включая меня, были без масок. Я задумалась, почему же я редко надеваю маску. Оказалось, что когнитивное искажение ”плохое происходит с какими-то другими людьми, где-то там далеко, потому что они совсем неправильно и неаккуратно себя вели, а не со мной” мне не чуждо. Это искажение можно также выразить фразой ”авось пронесет”. Именно поэтому, распространение коронавируса так сложно остановить — требуются постоянные небольшие и неудобные действия, чтобы себя обезопасить.