Выставка в фойе новостройки или презентация в ангаре: в Нарве "взломали" культуру

На минувших выходных в Нарвском творческом инкубатор OBJEKT прошел хакатон ”Hack the Culture”, в рамках которого молодые люди предложили и свои креативные решения, как развивать культуру в Эстонии. Данный хакатон стал первым полностью гибридным — смешанным онлайн и оффлайн проектом — когда на протяжении всей программы команды работали и из OBJEKT и из других городов.

Среди приглашенных гостей на хакатоне выступил Даниил Козлов (творческий псевдоним ”Сусинукке Косола”) — поэт, публицист и педагог университета в Турку (Финляндия). Он рассказал о поэзии в 3D печати, о популярном в Финляндии жанре Spoken word, о том как презентовать свой проект и, в том числе, поделился своим взглядом на будущее искусства.

В рамках хакатона были сформированы команды молодых людей, которые выдвинули идеи и разработали возможное решение, прототип или даже первый продукт. В начале хакатона-лаборатории участники предложили 16 идей, из которых до финальной презентации дошли 8 лучших и сильнейших.

Финалистами стали такие идеи как: торговая площадка для творческих людей и их работ, виртуальное пространство для мероприятий на платформе Minecraft, приложение ”Секретный Санта”, тематическое кофе-косплей, сервис для онлайн экскурсий по миру, приложение для проектных деятелей и приложения для обмена навыками S-CREW.

Все проекты, представленные во время заключительных презентаций достойны реализации, но лучший "коктейль" из опыта, идеи, навыков, команды и видения оказался у проекта Most, предлагающего платформу, объединяющую владельцев недвижимости и творческие таланты для организации выставок и ивентов.

Выставка в фойе новостройки или презентация в ангаре фабрики, поэтический вечер в офисных помещениях или концерт в развлекательном центре — с этим решением организовать культурное мероприятие в неожиданном месте станет проще.

”Культура и творчество — движущие силы устойчивого регионального и международного развития. Мы предоставили молодежи возможность, проявить себя и принять участие мозговом штурме ”Hack the Culture”. В ходе этого хакатона зародилось несколько хороших продуктов, которые на сегодняшний очень перспективны и я верю, что участники будут успешно развивать их дальше”, — прокомментировал Евгений Тимощук, координатор программ Представительства Совета министров Северных стран.