Выпускник нарвской школы завоевал на международной олимпиаде по физике серебряную медаль
Выпускник Нарвского языкового лицея Константин Дукач завоевал на Международной олимпиаде по физике серебряную медаль, сообщила школа.
Выпускник Нарвского языкового лицея Константин Дукач завоевал на Международной олимпиаде по физике серебряную медаль, сообщила школа.
7-15 декабря состоялась Международная олимпиада по физике, которую организовал Московский университет. В условиях пандемии участники олимпиады решали задания каждый в своей стране, для объективности при этом присутствовал специальный наблюдатель.
Сборная Эстонии, состав которой выяснился по результатам Олимпиады по физике Северных и Балтийских стран, решала задания на физическом факультете Тартуского университета (Phsicum).
Поздравления принимает также и учитель Константина — Александр Генрихович Черкашин.
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