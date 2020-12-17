17.12.2020, 17:27

Выпускник нарвской школы завоевал на международной олимпиаде по физике серебряную медаль


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Выпускник нарвской школы завоевал на международной олимпиаде по физике серебряную медаль
facebook.com/narvakeeltelutseum

Выпускник Нарвского языкового лицея Константин Дукач завоевал на Международной олимпиаде по физике серебряную медаль, сообщила школа.

7-15 декабря состоялась Международная олимпиада по физике, которую организовал Московский университет. В условиях пандемии участники олимпиады решали задания каждый в своей стране, для объективности при этом присутствовал специальный наблюдатель.

Сборная Эстонии, состав которой выяснился по результатам Олимпиады по физике Северных и Балтийских стран, решала задания на физическом факультете Тартуского университета (Phsicum).

Поздравления принимает также и учитель Константина — Александр Генрихович Черкашин.

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