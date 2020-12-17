Выпускник нарвской школы завоевал на международной олимпиаде по физике серебряную медаль

7-15 декабря состоялась Международная олимпиада по физике, которую организовал Московский университет. В условиях пандемии участники олимпиады решали задания каждый в своей стране, для объективности при этом присутствовал специальный наблюдатель.

Сборная Эстонии, состав которой выяснился по результатам Олимпиады по физике Северных и Балтийских стран, решала задания на физическом факультете Тартуского университета (Phsicum).

Поздравления принимает также и учитель Константина — Александр Генрихович Черкашин.