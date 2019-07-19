Вы можете помощь больным раком! В Нарва-Йыэсуу состоится благотворительный зумба-марафон

Благотворительный двухчасовой танцевальный марафон начнётся 3 августа в 17:00 в Светлом парке Нарва-Йыэсуу. Участников ждут зажигательные ритмы и самые горячие танцы от зумба-инструкторов из Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Кохтла-Ярве, Тарту и Санкт-Петербурга. Принять участие в мероприятии может каждый, вне зависимости от уровня физической подготовки и танцевальных способностей, ведь зумба — это, прежде всего, отличное настроение!

Регистрация на марафон будет проходить на месте, а плата за участие, начиная с 5 евро (при желании можно вносить и более крупные суммы). Между участниками пройдёт розыгрыш подарков от спонсоров. Желающие помочь и просто зрители тоже могут внести свою финансовую лепту в общее дело, а все собранные средства будут переданы на месте Фонду помощи больным раком Kingitud elu.

Фонд помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) — это основанный в порядке частной инициативы фонд, его миссия — поддерживать онкобольных, лечение которых государство в данный момент не считает достаточно ”рентабельным”. Фонд оказывает нуждающимся в помощи прежде всего финансовую поддержку, помогая людям приобретать крайне необходимые им современные лекарства (или лечебные процедуры), даря тем самым надежду, возможность жить дольше или даже полностью выздороветь. За первые пять лет своей деятельности (2014-2019) фонд ”Подаренная жизнь” стал одним из крупнейших благотворительных фондов Эстонии. Фонд поддержал почти 600 человек.