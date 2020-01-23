Вся правда о романтическом плакате! Репинский по-прежнему признается в любви Сирет Котка. Он якобы уже шесть раз уходил от Екатерины

Сирет, по ее собственным словам, до сих пор молчала, чтобы сохранить достоинство Мартина, но больше она не может. Сирет надеется, что обнародование деликатной ситуации наконец положит конец домогательствам мужчины и он сможет жить дальше. "Начиная с весны практически не проходило недели, чтобы Мартин не приходил скрестись в мою дверь, что хочет вернуться. За три дня до развода он сообщил, что не хочет разводиться. Такое поведение эмоционально очень тяжелое и постоянно причиняет боль. Я не имею ничего против того, чтобы он общался с нашим сыном Морганом, он очень его любит, но, пожалуйста, пусть оставит меня в покое".

Сирет добавляет, что у Мартина определенный стиль поведения, который повторяется из отношений в отношения. "Он не может быть верным и врет, и потом пытается приукрасить все. Я от этого так устала. Всю эту тему измены и так было сложно пережить, но я смогла это и теперь, будучи официально разведенной с ним, хочу, чтобы эта сага в конце концов закончилась. Ни одна женщина не заслужила такого обращения, Екатерина тоже", — говорит Сирет.

Екатерина и Мартин уверяют, что счастливы в любви



Екатерина и Мартин не знают, что Сирет дала Kroonika для публикации электронное письмо. Оба в беседах по отдельности опровергают утверждение, будто они целых шесть раз разъезжались и съезжались.

"Это неправда, это полный бред, — заверяет Екатерина. — Мы с Мартином были вместе, все время жили в Йыхви, и у нас все хорошо".



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Екатерина говорит, что у них за проведенное вместе время не было больших проблем. "Такие мелкие, конечно, бывали, как у всех обычных людей. В общем все очень хорошо — то, что вам сказали, полный бред".

Установленный Мартином в Йыхви плакат произвел на Екатерину сильное впечатление: "Это было очень приятно, я была очень удивлена".

Мартин в свою очередь подтверждает Kroonika, что у них с Екатериной все хорошо. По словам Мартина, рассказы о переездах от одной женщины к другой не соответствуют действительности. "Это слухи, — говорит Мартин. — С тех пор, как мы с Екатериной нашли друг друга, мы все время были вместе".

Мелкие размолвки Мартин признает: "В отношениях пары могут быть разные времена и разные, скажем так, споры. Это хорошо, так и должно быть. Но такого, чтобы мы разошлись или были в ссоре — такого не было".

Как долго в Йыхви останется висеть плакат с признанием в любви, Мартин в среду сказать не смог: "Посмотрим, я этого еще не решил".