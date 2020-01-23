Вся правда о романтическом плакате! Репинский по-прежнему признается в любви Сирет Котка. Он якобы уже шесть раз уходил от Екатерины

Мартин Репинский через день после развода отправил экс-супруге Сирет Котка электронное письмо, где признается ей в любви и говорит, что он съехал от своей новой возлюбленной Екатерины Васильевой. А пять дней спустя Мартин установил в центре Йыхви огромный плакат, на котором признается в любви Екатерине, пишет Kroonika.
Сирет Котка (33) тяжело вздыхает, прежде чем сказать: "Психологически мне было бы намного легче, если бы Мартин был счастлив с Екатериной. Но, к сожалению, это не так. Я страдаю от психологического террора со стороны Мартина с весны и больше не могу. Ни одна женщина не заслужила такого мужчину".
Когда в этот вторник в Йыхви на пересечении улиц Раквере и Яама появился огромный плакат, на котором Мартин Репинский (33) признается в любви своей спутнице жизни Екатерине Васильевой (30) на эстонском и русском языках, могло показаться, что это просто особенный комплимент своей даме сердца. "Иногда я делаю такие необычные вещи. Если кто-то мне дорог, то я хочу высказать это вслух. Это не может не понравиться женщине", — объяснил Мартин свой поступок.
Но широкая общественность не знает, что таким образом Мартин просил у Екатерины прощения за то, что несколько дней назад бросил ее из-за Сирет — как утверждается, уже в шестой раз за их совместную жизнь, которая продолжается всего около года. Публичное признание в любви растопило сердце Екатерины, и она снова приняла Мартина обратно.
Запутанные отношения
Выходка Мартина стала последней каплей, которая переполнила чашу терпения Сирет, и она решила рассказать, какая любовная драма на самом деле разворачивается за кулисами. Выясняется, что вскоре после того, как Мартин бросил Сирет и переехал к Екатерине, им овладело чувство вины и он горько пожалел о своем решении. Всю весну и лето он метался между Екатериной и Сирет и клялся обеим в вечной любви.
В прошлый четверг, 16 января, вступил в силу развод Сирет и Мартина. Днем позже Мартин отправил Сирет преисполненное чувств электронное письмо. Kroonika публикует его с согласия Сирет в полном объеме и без изменений, потому что там Мартин явно признается в колебании между двумя женщинами и своей нерешительности. Вот его перевод:
"Date: 17 January 2020 at 10:30:38 EET
To: Siret Kotka
Доброе утро!
Сегодня ночью вдруг пришла ясность, и я очень долго не мог спать. Я последние месяцы жил со страхом и чувством вины. Я не понимаю, что со мной случилось. В декабре слезы навернулись на глаза, так хотел быть вместе с Морганом. Но не осмелился, подумал, что сделаю Кате больно. Что я за мужчина? Как это было возможно? Я? Не хотел пересаживаться в Рийгикогу, сделал это, опять же, чтобы она чувствовала себя хорошо. Был как собачка. Даже не осмелился позвонить спросить, как здоровье у Моргана. Последней каплей стал вчерашний развод, я не хотел этого, но сделал. Я понял, что моя воля полностью подавлена.
Я очень люблю тебя и Моргана. Теперь ушел от Кати, все вещи у меня в машине. Горжусь собой, но трудно понять, почему я все это сделал с вами и с собой. Прощу прощения. Ты, Морган и Ваня (сын Мартина Репинского от предыдущих отношений — прим. ред.) — лучшее, что было в моей жизни. Я не хочу без вас жить. Люблю тебя. Пожалуйста, знай, что всегда любил тебя и Моргана. И даже если мы больше никогда не встретимся, хочу, чтобы вы были счастливы и сделаю все для этого. Спасибо тебе!
Навеки ваш
Мартин"
Сирет, по ее собственным словам, до сих пор молчала, чтобы сохранить достоинство Мартина, но больше она не может. Сирет надеется, что обнародование деликатной ситуации наконец положит конец домогательствам мужчины и он сможет жить дальше. "Начиная с весны практически не проходило недели, чтобы Мартин не приходил скрестись в мою дверь, что хочет вернуться. За три дня до развода он сообщил, что не хочет разводиться. Такое поведение эмоционально очень тяжелое и постоянно причиняет боль. Я не имею ничего против того, чтобы он общался с нашим сыном Морганом, он очень его любит, но, пожалуйста, пусть оставит меня в покое".
Сирет добавляет, что у Мартина определенный стиль поведения, который повторяется из отношений в отношения. "Он не может быть верным и врет, и потом пытается приукрасить все. Я от этого так устала. Всю эту тему измены и так было сложно пережить, но я смогла это и теперь, будучи официально разведенной с ним, хочу, чтобы эта сага в конце концов закончилась. Ни одна женщина не заслужила такого обращения, Екатерина тоже", — говорит Сирет.
Екатерина и Мартин уверяют, что счастливы в любви
Екатерина и Мартин не знают, что Сирет дала Kroonika для публикации электронное письмо. Оба в беседах по отдельности опровергают утверждение, будто они целых шесть раз разъезжались и съезжались.
"Это неправда, это полный бред, — заверяет Екатерина. — Мы с Мартином были вместе, все время жили в Йыхви, и у нас все хорошо".
Екатерина говорит, что у них за проведенное вместе время не было больших проблем. "Такие мелкие, конечно, бывали, как у всех обычных людей. В общем все очень хорошо — то, что вам сказали, полный бред".
Установленный Мартином в Йыхви плакат произвел на Екатерину сильное впечатление: "Это было очень приятно, я была очень удивлена".
Мартин в свою очередь подтверждает Kroonika, что у них с Екатериной все хорошо. По словам Мартина, рассказы о переездах от одной женщины к другой не соответствуют действительности. "Это слухи, — говорит Мартин. — С тех пор, как мы с Екатериной нашли друг друга, мы все время были вместе".
Мелкие размолвки Мартин признает: "В отношениях пары могут быть разные времена и разные, скажем так, споры. Это хорошо, так и должно быть. Но такого, чтобы мы разошлись или были в ссоре — такого не было".
Как долго в Йыхви останется висеть плакат с признанием в любви, Мартин в среду сказать не смог: "Посмотрим, я этого еще не решил".
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