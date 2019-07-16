Встретивший новую любовь Мартин Репинский требует развода через суд

Мартин и Екатерина, как утверждается, вместе отдыхали в Тарту и ездили в Италию. Сразу после выборов они якобы планируют поехать в Египет. Мартин позаботился и о том, чтобы MTÜ Jõhvi Noorteparlament, которым руководит Екатерина, получило в бюджет 30 000 евро. По словам Мартина, волостное собрание во вторник решило, что деньги не выделят, а деятельность объединения будут финансировать отдельно, исходя из каждого мероприятия.

Ходили слухи, что Мартин в своем кабинете в волостной управе Йыхви в поздние вечерние часы якобы проводил время с Екатериной, в здание прибыла Сирет и из кабинета слышались громкие разборки.

Сам Мартин неоднократно отрицал свои отношения с Екатериной, ссылаясь на то, что у них чисто рабочие отношения. Екатерина и Сирет Котка-Репински также ранее опровергли эти слухи Kroonika.

”Как женщина я поняла бы, есть ли что-то. Между Мартином и Екатериной ничего нет. У предыдущих волостных старейшин, я знаю, были отношения на работе, и теперь пытаются приписать Мартину то же самое… Я могу подтвердить положа руку на сердце, что мы с Мартином вместе и не собираемся разводиться!” — сказала тогда Сирет.

Кроме того, Репинские даже утверждали, что эти слухи распространяют перед выборами их политические оппоненты, чтобы навредить их имиджу.

Однако уже и после выборов в Рийгикогу новоиспеченную депутатскую пару стали все реже видеть вместе, они почти не появлялись вместе на фотографиях в социальных сетях. Никто из них не написал и о второй годовщине свадьбы 30 апреля. Зато Мартина все чаще видели в компании Екатерины.