Встретивший новую любовь Мартин Репинский требует развода через суд

В феврале этого года Delfi и Kroonika написали о романе женатого на Сирет Котка-Репинский Мартина Репинского и вице-председателя Йыхвиского волостного собрания Екатерины Васильевой. Тогда Репинский роман отрицал, но теперь через суд требует от Сирет развода, пишет Kroonika.
Дело будет рассматриваться в Вируском уездном суде в начале сентября. Иск был подан Мартином Репинским.
К настоящему моменту изданию не удалось получить комментариев ни от одной из сторон.
Как мы писали в мае, заключенный два года назад брак центристов и депутатов Рийгикогу Мартина Репинского и Сирет Котка-Репински, по всей видимости, окончательно треснул. Мартин Репинский уже какое-то время живет вместе с ”Мисс бикини Нарва-Йыэсуу” Екатериной Васильевой.
Слухи о романе между Мартином и ”Мисс бикини” начались прошлым летом, когда на одно мероприятие он взял с собой не Сирет, а Екатерину, которая всего лишь неделей раньше была избрана вице-председателя волостного собрания Йыхви и была не известна общественности.
Мартин и Екатерина, как утверждается, вместе отдыхали в Тарту и ездили в Италию. Сразу после выборов они якобы планируют поехать в Египет. Мартин позаботился и о том, чтобы MTÜ Jõhvi Noorteparlament, которым руководит Екатерина, получило в бюджет 30 000 евро. По словам Мартина, волостное собрание во вторник решило, что деньги не выделят, а деятельность объединения будут финансировать отдельно, исходя из каждого мероприятия.
Ходили слухи, что Мартин в своем кабинете в волостной управе Йыхви в поздние вечерние часы якобы проводил время с Екатериной, в здание прибыла Сирет и из кабинета слышались громкие разборки.
Сам Мартин неоднократно отрицал свои отношения с Екатериной, ссылаясь на то, что у них чисто рабочие отношения. Екатерина и Сирет Котка-Репински также ранее опровергли эти слухи Kroonika.
”Как женщина я поняла бы, есть ли что-то. Между Мартином и Екатериной ничего нет. У предыдущих волостных старейшин, я знаю, были отношения на работе, и теперь пытаются приписать Мартину то же самое… Я могу подтвердить положа руку на сердце, что мы с Мартином вместе и не собираемся разводиться!” — сказала тогда Сирет.
Кроме того, Репинские даже утверждали, что эти слухи распространяют перед выборами их политические оппоненты, чтобы навредить их имиджу.
Однако уже и после выборов в Рийгикогу новоиспеченную депутатскую пару стали все реже видеть вместе, они почти не появлялись вместе на фотографиях в социальных сетях. Никто из них не написал и о второй годовщине свадьбы 30 апреля. Зато Мартина все чаще видели в компании Екатерины.
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