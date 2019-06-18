Встреча с Керсти Кальюлайд разочаровала ида-вируских энергетиков

Позиция президента Эстонии Керсти Кальюлайд, согласно которой нет смысла тратить ресурсы на сохранение уходящей в прошлое сланцевой энергетики, вызвала разочарование у профсоюза работников энергетической промышленности, передает rus.err.ee.
Кальюлайд убеждена, что вопрос энергонезависимости Эстонии нужно рассматривать отдельно от социальных проблем Ида-Вирумаа, потому что невозможно найти хорошее решение, если одновременно пытаться решить две проблемы, сообщила в понедельник вечером "Актуальная камера".
По мнению президента, с учетом европейской климатической политики, строительство нового маслозавода не станет долгосрочным решением проблем сланцевой энергетики, и вместо того, чтобы ждать лучшие времена, следует первым совершить климатический поворот в энергетике Эстонии.
"Ведь мы знаем, глядя на другие сектора [нашей экономики], глядя на нашу дигитальную трансформацию, что первые выигрывают, а отстающие платят", — сказала Кальюлайд, которая в понедельник посетила северо-восток Эстонии с визитом.
По ее мнению, не следует прятать голову в песок и ждать снижения квот на выбросы углекислого газа, поскольку у Эстонии есть опыт структурных реформ, и его нужно применить с привлечением внешней поддержки.
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