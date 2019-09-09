Всемирная неделя изучения эстонского языка отправит на нарвский маршрут языковой поезд

Как отметила руководитель языкового отдела Министерства образования и науки Пирет Кяртнер, речь идет о пилотном проекте, цель которого предложить новые дружелюбные возможности для изучения эстонского языка. ”У каждого желающего должна быть возможность в любое время в любом месте бесплатно изучать эстонский язык”, — сказала Кяртнер и добавила, что государство в последние годы стремительно развило и среду электронного обучения. Помимо популярного среди начинающих курса „Keeleklikk”, свою нишу нашел и онлайн-курс для учеников, ранее уже изучавших язык, „Keeletee”.

По словам руководителя нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Маргариты Кялло, изучение языка сегодня уже давно не проходит лишь в классе за учебниками. ”Язык действительно можно учить везде, и наша цель заключается в том, чтобы приблизиться к взрослым учащимся как можно ближе. Для этого у нас с 2018 года открыты дома эстонского языка в Таллинне и Нарве, где помимо языковых курсов проходят вечера кино, кулинарные мастер-классы, тандемное обучение, дискуссии на актуальные темы, настольные игры и другие мероприятия, которые способствуют практике языка”, — сказала Кялло.