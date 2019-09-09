09.09.2019, 10:01

Всемирная неделя изучения эстонского языка отправит на нарвский маршрут языковой поезд


rus.delfi.ee
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Rongiga Folgile minejad
Foto on illustratiivne.Foto: Madis Veltman

В рамках провозглашенного Министерством образования и науки года эстонского языка и проходящей в конце сентября всемирной недели изучения эстонского языка по маршруту Таллин-Нарва-Таллинн будет передвигаться языковой поезд, в котором пассажиры смогут изучать эстонский язык, говорится в пресс-релизе.

Как отметила руководитель языкового отдела Министерства образования и науки Пирет Кяртнер, речь идет о пилотном проекте, цель которого предложить новые дружелюбные возможности для изучения эстонского языка. ”У каждого желающего должна быть возможность в любое время в любом месте бесплатно изучать эстонский язык”, — сказала Кяртнер и добавила, что государство в последние годы стремительно развило и среду электронного обучения. Помимо популярного среди начинающих курса „Keeleklikk”, свою нишу нашел и онлайн-курс для учеников, ранее уже изучавших язык, „Keeletee”.

По словам руководителя нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Маргариты Кялло, изучение языка сегодня уже давно не проходит лишь в классе за учебниками. ”Язык действительно можно учить везде, и наша цель заключается в том, чтобы приблизиться к взрослым учащимся как можно ближе. Для этого у нас с 2018 года открыты дома эстонского языка в Таллинне и Нарве, где помимо языковых курсов проходят вечера кино, кулинарные мастер-классы, тандемное обучение, дискуссии на актуальные темы, настольные игры и другие мероприятия, которые способствуют практике языка”, — сказала Кялло.

Поезд эстонского языка будет передвигаться между Таллинном и Нарвой в течение трех дней в конце сентября. Подробности учебной деятельности в языковом поезде будут оглашены в последующие недели. Поезд эстонского языка отправится в путь благодаря Министерству образования и науки, Фонду интеграции и Elron.

Министерство образования и науки провозгласило 2019 год годом эстонского языка, чтобы через многочисленные мероприятия и начинания показать ценность эстонского языка и отметить столетие провозглашения эстонского языка государственным. С 23 по 29 сентября во главе с Институтом эстонского языка состоится всемирная неделя эстонского языка, призывающая во всем мире изучать эстонский язык и обучать ему.

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