Все желающие смогут предложить свои идеи по развитию социальных и попечительских услуг в Ида-Вирумаа

Программа развития Ида-Вирумаа — это первый пилотный проект в стране, цель которого заключается в поддержке одного региона в стратегическом планировании социальных услуг и в улучшении их доступности. Планируется, что после прохождения программы в ида-вируских самоуправлениях будет улучшена доступность и качество социальных услуг и услуг попечительства, а также расширено сотрудничество и обмен опытом между различными местными самоуправлениями и партнерами.

”Цель программы — мотивировать местные самоуправления в сотрудничестве c их партнерами создавать новые и продвигать существующие сети сотрудничества в области социального обеспечения, а также направлять местные самоуправления внедрять инновационные решения в предоставлении социальных услуг. Также необходимо улучшить участие местных самоуправлений в открытых конкурсах развития социальных услуг и способствовать предоставлению новых”, — сказал вице-канцлер социальной сферы Райт Куузе.

Инфодни программы развития пройдут 25 августа в Йыхвиском концертном зале и 26 августа в театральном центре Vaba lava с 11:00-17:00. На инфодни приглашаются как местные самоуправления, так и их партнеры, которые заинтересованы в новой программе и хотят внести свой вклад в развитие социальной сферы в Ида-Вирумаа. Программа продлится до 31 марта 2021 года и финансируется из средств Европейского социального фонда.

На инфоднях министерство социальных дел выступит с видением будущего социальной сферы, департамент социального страхования представит обзор показателей социального обеспечения Ида-Вирумаа за 2020 год, представитель спасательного департамента поделится опытом в области стратегической профилактики, а Грете Квернланд-Берг (PA Consulting Group) поделится норвежскими примерами инновационных услуг. Руководитель программы, представитель OÜ Invicta Ану-Малль Нааритс представит предварительные результаты программы, а также проведет семинар по сотрудничеству.

”Мы надеемся, что название программы Pöördepunkt (”Поворотный момент”) будет отражать движение к совместному развитию социальных услуг, как в направлении реализации дизайна обслуживания, ориентированного на клиента, так и более стратегического сотрудничества”, — сказала представитель OÜ Invicta и координатор проекта Ану-Малль Нааритс.