Все школы Нарвы переходят с четверга на дистанционное обучение

Решение было принято на основании предложения Департамента здоровья из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в городе
В четверг будет решаться вопрос об обеспечении находящихся на дистанционном обучении школьников сухими пайками.
Департамент обращает внимание, что коронавирус распространяется по Нарве с большой скоростью. По данным на 4 ноября, в городе было 73 заболевших, а, по данным на 11 ноября, - уже 175. Показатель кумулятивной заболеваемости сейчас 321,62, это в 2,2 раза выше среднего по Эстонии (144,5).
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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