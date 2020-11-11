11.11.2020, 17:49

Все школы Нарвы переходят с четверга на дистанционное обучение


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Все школы Нарвы переходят с четверга на дистанционное обучение
Foto: Andres Putting

Распоряжением городской управы Нарвы с четверга, 12 ноября, все муниципальные школы переходят на дистанционное обучение. Также с 12 ноября останавливается работа школ по интересам, передает rus.err.

Решение было принято на основании предложения Департамента здоровья из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в городе

В четверг будет решаться вопрос об обеспечении находящихся на дистанционном обучении школьников сухими пайками.

Департамент обращает внимание, что коронавирус распространяется по Нарве с большой скоростью. По данным на 4 ноября, в городе было 73 заболевших, а, по данным на 11 ноября, - уже 175. Показатель кумулятивной заболеваемости сейчас 321,62, это в 2,2 раза выше среднего по Эстонии (144,5).

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