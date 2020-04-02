Временно приостановлена работа шахты Estonia — у одного работника выявлен коронавирус

Остановка подземных производственных процессов затрагивает всего порядка 800 работников. Шахта работает по графику с пятидневной рабочей неделей. Рабочие процессы при подземной добыче таковы, что для обеспечения защиты здоровья работников очевидно недостаточно мер, установленных Правительством Республики, а также мер работодателя. Поэтому невозможно сейчас предложить работу людям, работающим под землей. Eesti Energia сохранит работникам как минимум 70% заработной платы, с Кассой по безработице и с профсоюзами будут обговорены дополнительные меры, которые будут применены, если остановка шахты будет продлена.

Дополнительная информация о мерах и рабочем распорядке в Eesti Energia в период чрезвычайной ситуации

В Eesti Energia создана кризисная комиссия, занимающаяся решением вопросов, вызванных чрезвычайной ситуацией, работой которой руководит председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер. В концерне применяется ряд мер, препятствующих распространению вируса. Впервые работников оповестили рисках, связанных с коронавирусом в конце февраля. На предприятии составлены программы действий для препятствия распространению вируса, учитывающие разные сценарии развития событий и поясняющие рабочие распорядки в зависимости от сценария.

Работники на критически важных рабочих местах могут оперативно пройти медицинский контроль. Для каждого работника, участвующего в оказании жизненно необходимых потребителям услуг, составлен анализ риска, а также план действий, в соответствие с требованием закона о чрезвычайном положении.

Производственные и конторские помещения снабжены средствами для дезинфекции рук. Дезинфицируется также транспорт, перевозящий работников, до и после поездок. Люди проинформированы о советах Департамента здравоохранения о правилах гигиены для предотвращения распространения вируса. На предприятии наблюдают за тем, чтобы требования выполнялись.

Работники с симптомами заболевания, а также тех, кто имел контакт с носителями вируса, отправляются домой. До работников доведена информация о так называемом правиле 2+2. Если особенности рабочего процесса не позволяют соблюдать данные правила в полной мере, то работники должны пользоваться средствами личной гигиены. Каждый работник должен проинформировать работодателя, если у него обнаружено заболевание или если он контактировал с носителем вируса или если среди близких есть те, кто направлен на карантин, а также, если работник пребывал в месте, в котором обнаружено распространение вируса. Помещения, где находился носитель вируса, дезинфицируются.