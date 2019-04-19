Возглавить Нарвский колледж Тартуского университета хотят два кандидата

Наиболее подходящего из них сенат вуза выберет на своей сессии в мае или июне. Директора Нарвского колледжа выбирает сенат ТУ сроком на пять лет, а приступить к работе нужно будет не позднее сентября 2019 года.

Ранее должность занимала Кристина Каллас, ставшая в ноябре прошлого года председателем партии "Ээсти 200", которая на время избирательной компании приостановила работу в колледже, а в марте 2019 года решила окончательно покинуть пост директора.

Одновременно Тартуский университет приступил к поиску еще четырех руководителей высшего звена: самым популярным оказался конкурс по поиску канцлера — в нем участвуют 19 кандидатов, а финансовым руководителем Тартуского университета хотят стать 8 человек, на пост директора музея вуза претендуют 5 соискателей, а руководить университетской библиотекой хотят 3 кандидата.