Вотум за вотумом: удастся ли нарвской оппозиции сместить Ирину Янович?

Не исключает возможность поддержки со стороны ”нейтральных” депутатов и Яна Кондрашова: — В зале есть депутаты, которые не относятся ни к нашей фракции, ни к правящей. Так или иначе выдвинутые претензии затрагивают интересы как минимум еще двух из них. Известно, что и в правящей фракции далеко не все поддерживали вотум недоверия Таммисте.
У всех у них будет возможность высказаться и выразить мнение если не словесно, то поднятием руки за или против.
…Мы, подписавшиеся под вотумом недоверия И. Янович, считаем своим долгом не молчать о подобных нарушениях, а поддержать нас в этом или нет — дело совести наших коллег. В Нарвском городском собрании — 31 депутат.
Под озвученным заявлением подписались члены фракции Яна Кондрашова, Антон Праткунас, Виктор Шемарин, Вера Григорьева, Антс Кутти, Юрий Рауд, Владимир Изотов, а также вышедший из вышеуказанной фракции Сергей Горлач — всего восемь человек. Тармо Таммисте вернулся к исполнению своих депутатских обязанностей (на последних выборах за него отдали голоса 408 избирателей), а Светлана Лешихина, работавшая в горсобрании в качестве замещающего депутата и бывшая членом фракции ”Нарва Кодулинн”, покинула представительный орган.
Таким образом, фракция ”Нарва Кодулинн” под управлением Алексея Воронова сейчас насчитывает 20 членов. Ещё в составе Нарвского городского собрания находятся не входящие во фракции Михаил Стальнухин и Федор Овсянников.