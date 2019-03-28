28.03.2019, 19:50

Вотум за вотумом: удастся ли нарвской оппозиции сместить Ирину Янович?


rus.delfi.ee
EST 1
Вотум за вотумом: удастся ли нарвской оппозиции сместить Ирину Янович?
Ирина Янович, слеваFoto: Dmitri Fedotkin, Delfi

Члены оппозиционной фракции ”Наша Нарва” на сессии горсобрания, состоявшейся 21 марта, предложили выразить вотум недоверия председателю Нарвского городского собрания Ирине Янович, пишет ”Виру Пропект”.

Прежде всего, оппозиция указывает на многочисленные нарушения процедуры выражения вотума недоверия бывшему мэру Нарвы Тармо Таммисте, а председатель фракции Яна Кондрашова продолжает настаивать, что упомянутая сессия и вовсе была нелегитимной.

Однако это не единственная причина, побудившая оппозиционеров задуматься о вотуме недоверия председателю: в заявлении перечисляются и другие примеры самоуправства руководства. Такими, в частности, стали нарушение процедуры заседания горсобрания и отказ предоставить слово депутатам (Сергею Горлачу и Михаилу Стальнухину), пожелавшим выступить по обсуждаемым вопросам. (Более подробно с аргументами оппозиции можно ознакомиться в материале ”Оппозиция предлагает выразить недоверие председателю горсобрания Ирине Янович”, опубликованном на сайте нашего идания www.prospekt.ee — прим. ред.).

Для выражения вотума недоверия председателю достаточно 16-ти голосов ”за”. Вера Григорьева, одна из подписавшихся под заявлением, сказала нашей газете, что оппозиция рассчитывает достичь цели, несмотря на то, что членов ”Нашей Нарвы” для вотума явно недостаточно. — Не будем торопиться с выводами, посмотрим, как пойдет голосование на следующем заседании, — сказала она.

Не исключает возможность поддержки со стороны ”нейтральных” депутатов и Яна Кондрашова: — В зале есть депутаты, которые не относятся ни к нашей фракции, ни к правящей. Так или иначе выдвинутые претензии затрагивают интересы как минимум еще двух из них. Известно, что и в правящей фракции далеко не все поддерживали вотум недоверия Таммисте.
У всех у них будет возможность высказаться и выразить мнение если не словесно, то поднятием руки за или против.

…Мы, подписавшиеся под вотумом недоверия И. Янович, считаем своим долгом не молчать о подобных нарушениях, а поддержать нас в этом или нет — дело совести наших коллег. В Нарвском городском собрании — 31 депутат.

Под озвученным заявлением подписались члены фракции Яна Кондрашова, Антон Праткунас, Виктор Шемарин, Вера Григорьева, Антс Кутти, Юрий Рауд, Владимир Изотов, а также вышедший из вышеуказанной фракции Сергей Горлач — всего восемь человек. Тармо Таммисте вернулся к исполнению своих депутатских обязанностей (на последних выборах за него отдали голоса 408 избирателей), а Светлана Лешихина, работавшая в горсобрании в качестве замещающего депутата и бывшая членом фракции ”Нарва Кодулинн”, покинула представительный орган.

Таким образом, фракция ”Нарва Кодулинн” под управлением Алексея Воронова сейчас насчитывает 20 членов. Ещё в составе Нарвского городского собрания находятся не входящие во фракции Михаил Стальнухин и Федор Овсянников.

Читайте также: