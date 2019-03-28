Вотум за вотумом: удастся ли нарвской оппозиции сместить Ирину Янович?

Прежде всего, оппозиция указывает на многочисленные нарушения процедуры выражения вотума недоверия бывшему мэру Нарвы Тармо Таммисте, а председатель фракции Яна Кондрашова продолжает настаивать, что упомянутая сессия и вовсе была нелегитимной.

Однако это не единственная причина, побудившая оппозиционеров задуматься о вотуме недоверия председателю: в заявлении перечисляются и другие примеры самоуправства руководства. Такими, в частности, стали нарушение процедуры заседания горсобрания и отказ предоставить слово депутатам (Сергею Горлачу и Михаилу Стальнухину), пожелавшим выступить по обсуждаемым вопросам. (Более подробно с аргументами оппозиции можно ознакомиться в материале ”Оппозиция предлагает выразить недоверие председателю горсобрания Ирине Янович”, опубликованном на сайте нашего идания www.prospekt.ee — прим. ред.).

Для выражения вотума недоверия председателю достаточно 16-ти голосов ”за”. Вера Григорьева, одна из подписавшихся под заявлением, сказала нашей газете, что оппозиция рассчитывает достичь цели, несмотря на то, что членов ”Нашей Нарвы” для вотума явно недостаточно. — Не будем торопиться с выводами, посмотрим, как пойдет голосование на следующем заседании, — сказала она.