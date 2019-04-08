Вотум недоверия председателю Нарвского горсобрания Ирине Янович провалился

За выражение вотума недоверия проголосовали 9 депутатов (представители фракции "Наша Нарва", а также внефракционные депутаты Сергей Горлач, Тармо Таммисте и Михаил Стальнухин), против — 20.

Для того, чтобы вотум прошел, необходимо было 16 голосов "за".

"Я стихи читать не буду, могу спеть, но тоже не буду", — прокомментировала вотум недоверия до голосования Ирина Янович, намекая на то, как недавно читал сказку Корнея Чуковского "Тараканище" Тармо Таммисте, которого отправили в отставку с поста мэра.

По мнению инициировавшей вотум оппозиционной фракции "Наша Нарва", Янович лично несет ответственность за нарушения процедуры выражения вотума недоверия Таммисте: не было представлено заявления с указанием причины вотума, мэра не уведомили о причинах недоверия, четырехдневный срок оповещения депутатов не был соблюден (о вотуме объявили 11 марта, голосование по вотуму прошло 15 марта), а под проектом решения отсутствовала подпись заявителя, дата и пояснительная записка.