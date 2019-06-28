Вопреки запретам: через пограничный пункт "Нарва-2" все чаще несут коммерческие товары

"В последние недели участились ситуации, когда мы должны были отправлять людей в пограничный пункт Нарва-1, поскольку у них имелся декларируемый товар или частота их пересечения границы указывает на их деятельность коммерческого характера", — сообщил в пятницу, 28 июня, руководитель Восточного таможенного пункта Налогово-таможенного департамента Вольдемара Линно через пресс-службу ведомства.

"Мы эффективно сотрудничаем и с российской сторон — если на некоторые группы товаров распространяются ограничения со стороны российской таможни, то мы рекомендуем человеку использовать в качестве приоритета пограничный пункт "Нарва-1", чтобы избежать возможных недоразумений", — сказал Линно.

Пересекая границу через пограничный пункт "Нарва-2", с собой может быть только товар некоммерческого характера,то есть только вещи пассажира или членов его семьи как для личного использования, так и в качестве подарка, при условии, что характер и количество этих вещей не указывают на их коммерческое назначение.

Если у таможенников или пограничников возникнет подозрение, что обстоятельства пересечения границы указывают на деятельность коммерческого характера, то человек будет отправлен в пограничный пункт "Нарва-1".