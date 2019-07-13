Волость Тойла приказала Репинскому убрать незаконную рекламу козьей фермы
Волостная управа Тойла отправила депутату Рийгикогу Мартину Репинскому письмо, в котором сообщается, что установленная реклама принадлежащей ему козьей фермы Конью размещена на обочине шоссе Таллинн-Нарва незаконно, и он обязан ее убрать.
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