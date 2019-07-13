13.07.2019, 20:10

Волость Тойла приказала Репинскому убрать незаконную рекламу козьей фермы


rus.delfi.ee
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Martin Repinski
Martin RepinskiFoto: Priit Simson

Волостная управа Тойла отправила депутату Рийгикогу Мартину Репинскому письмо, в котором сообщается, что установленная реклама принадлежащей ему козьей фермы Конью размещена на обочине шоссе Таллинн-Нарва незаконно, и он обязан ее убрать.

Волость утверждает, что реклама установлена самовольно и нарушает требования к установки рекламы, назначенные волостной управой.

Кроме того, волости якобы не была представлена соответствующая документация, необходимая для ходатайства установки рекламы.

Самовольно размещенная реклама находится в защитной зоны государственного шоссе и прикреплена к столбу линий электропередач, что недопустимо.

Репинский должен был снять рекламу к 12 июля.

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