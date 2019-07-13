Волость Тойла приказала Репинскому убрать незаконную рекламу козьей фермы

Волость утверждает, что реклама установлена самовольно и нарушает требования к установки рекламы, назначенные волостной управой.

Кроме того, волости якобы не была представлена соответствующая документация, необходимая для ходатайства установки рекламы.

Самовольно размещенная реклама находится в защитной зоны государственного шоссе и прикреплена к столбу линий электропередач, что недопустимо.

Репинский должен был снять рекламу к 12 июля.