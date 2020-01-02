Волость сомневается в законности забастовки учителей Кивиылиской школы

Учителя Кивиылиской первой средней школы в конце года передали волостной управе Люганузе извещение, что если в течение двух недель не удовлетворят их требование восстановить в должности неожиданно уволенного директора школы Хейди Уусталу, то 13 января они начнут бессрочную забастовку.

Старейшина волости Люганузе Виктор Рауам сегодня не захотел комментировать Delfi угрозу учителей, потому что волостная управа ознакомится со сложившейся ситуацией сегодня-завтра.

Но зато волостной старейшина поставил под сомнение, возможно ли вообще таким образом устраивать забастовку. "Сделаем этому письму о забастовке правовой анализ. Не совсем уверен, что таким образом вообще можно делать дела, — сказал Рауам. — Насчет этого попрошу еще одно мнение вдобавок к нашему, и посмотрим, что мы с этим сделаем дальше".

Учителя Кивиылиской первой средней школы организовали часовую предупредительную забастовку 17 декабря и вечером того же дня ходили протестовать к волостной управе.

В начале декабря управа волости Люганузе освободила директора Кивиылиской первой средней школы Уусталу от должности, поскольку она разрешила молодежной организации Партии реформ использовать помещения школы. Этот шаг возмутил многих, и в защиту Уусталу выступают как члены попечительского совета школы, объединение директоров школ, выпускники Кивиылиской школы, так и работники.