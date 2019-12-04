04.12.2019, 17:31

Волость Люганузе хочет снять с поста директора одной из школ Кивиыли


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Волость Люганузе хочет снять с поста директора одной из школ Кивиыли
Õhtuleht, Ekspress Meedia

Согласно информации, власти волости Люганузе планируют в четверг освободить от должности директора Кивиылиской первой средней школы Хейди Уусталу. Попечительский совет школы проводит из-за этого экстренной собрание.

Директору Хейди Уусталу вменяют, что она разрешила провести в помещениях школы собрание молодежного крыла Партии реформ, где якобы попытались свергнуть власть в Кивиыли.

В Кивиыли сейчас находятся у власти Центристская партия и Isamaa, Уусталу же является членом Партии реформ. Сама директор утверждает, что не делала никакой пропаганды.

Хейди Уусталу работает в Кивиылиской первой средней школе с 1989 года, а с 2004 года занимает пост директора. Кроме того, она входит в волостное собрание Люганузе.

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