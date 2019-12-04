Волость Люганузе хочет снять с поста директора одной из школ Кивиыли

Согласно информации, власти волости Люганузе планируют в четверг освободить от должности директора Кивиылиской первой средней школы Хейди Уусталу. Попечительский совет школы проводит из-за этого экстренной собрание.
Директору Хейди Уусталу вменяют, что она разрешила провести в помещениях школы собрание молодежного крыла Партии реформ, где якобы попытались свергнуть власть в Кивиыли.
В Кивиыли сейчас находятся у власти Центристская партия и Isamaa, Уусталу же является членом Партии реформ. Сама директор утверждает, что не делала никакой пропаганды.
Хейди Уусталу работает в Кивиылиской первой средней школе с 1989 года, а с 2004 года занимает пост директора. Кроме того, она входит в волостное собрание Люганузе.
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