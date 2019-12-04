Волость Люганузе хочет снять с поста директора одной из школ Кивиыли. Ей вменяют подстрекательство к смене власти в городе(4)
Согласно информации, власти волости Люганузе планируют в четверг освободить от должности директора Кивиылиской первой средней школы Хейди Уусталу. Попечительский совет школы проводит из-за этого экстренное собрание.
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