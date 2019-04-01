Волость Йыхви обратилась в Харьюский суд по поводу высказываний Катри Райк

”Поскольку она опубликовала неверную информацию по поводу работы волости, у нас не осталось иных вариантов, как обратиться в суд”, отметил Репинский.

Несколько СМИ распространили опубликованную на страничке социальной сети Фэйсбук информацию от Катри Райк, где она утверждала, что ”например, в начале этого года денежную поддержку от волости получило НКО ”Йыхвиский молодежный парламент”.

По словам Репинского, это утверждение не отвечает действительности. У НКО ”Йыхвиский молодежный парламент” нет связи с предусмотренными в бюджете пособиями, поскольку ни одной выплаты туда не было сделано и отсутствуют какие-либо основания таких выплат в будущем.

”Многие успешные самоуправления поддерживают деятельность молодежных парламентов, чтобы больше привлечь молодых к гражданской деятельности.

Волость Йыхви запланировала в бюджете 30 000 евро для поддержки деятельности молодежного парламента в общем, и это никак не связано с НКО, которому не было выплат”, — пояснил Репинский.

”Если министр внутренних дел считает необходимым параллельно со своими обязанностями комментировать дела волости и видит какие-то еще параллели, я бы посоветовал ей в первую очередь войти в курс дела. В данный момент ее мнение основывается на слухах, которые она распространяет дальше”, — подчеркивает Репинский.