Внимание! Мошенники выманили у жителей Ида-Вирумаа 22 300 евро

В первом случае в Йыхвиское отделение полиции поступило сообщение о том, что 45-летнему мужчине позвонили мошенники, предложившие сыграть на бирже, и с февраля по октябрь выманили почти 15 000 евро. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Нарвское отделение полиции возбудило уголовное дело из-за того, что 8 сентября 47-летнему мужчине позвонили, представившись работником Swedbank, и выманили около 3000 евро.

22 октября в Нарвское отделение полиции сообщили, что представившийся работником Swedbank мошенник выманил у 66-летнего мужчины 1500 евро.

22 октября в Нарвское отделение полиции сообщили, что мошенник предложил 51-летней женщине сыграть на бирже и при помощи приложения Anydesk выманил около 2800 евро.

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C июля полиция и банки постоянно предупреждают людей о мошенниках, звонящих от имени банка и выманивающих у жертв личные данные, ПИН-коды или данные кредитных карт, при помощи которых дистанционно снимаются деньги со счетов жертв. Несмотря на то, что многие люди уже знают о подобных уловках, к сожалению, до сих пор встречаются случаи, когда мошенникам удается запутать жертву и убедить пострадавшего в том, что звонят на самом деле из банка. В связи с эти полиция просит рассказать о подобных опасностях друзьям и знакомым, так как не все люди активно следят за новостями.

Полиция подчеркивает, что ни один настоящий работник банка не будет спрашивать по телефону ПИН-код и другие личные данные. Также он не будет просить вас предоставить доступ к интернет-банку. Таким образом, ни в коем случае нельзя говорить свои ПИН-коды или вводить их куда бы то ни было по требованию звонящего.

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