Власти Нарвы повторно просят генконсульство России решить проблему с пропусками в Ивангороде

Первое письмо с аналогичной просьбой она отправила 12 марта, но ответа не получила, пишет rus.err.ee.

"В настоящее время часть жителей Нарвы стали оформлять пропуска и столкнулись с тем, что в бюро пропусков большие очереди, а также их смущает, что собирается огромное количество личных данных, ксерокопий документов. В Эстонии действует закон о личных данных. Ни одна организация, ни одно учреждение Нарвы не имеет права собирать такое количество данных о человеке", — указала в своем обращении Янович.

Кроме этого, она обратила внимание посольских работников на то, что работающие люди не могут попасть в бюро пропусков в Ивангороде. Некоторым жителям Эстонии, имеющим многократную визу в Россию, сделанную по приглашению в Москву и Петербург, отказывают в получении пропуска. Гражданам России, которые стоят на консульском учете в Нарве и имеют право находиться в приграничной зоне, все равно необходимо получать пропуск.