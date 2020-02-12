Власти Нарвы потратят 200 000 на реализацию идей горожан

Согласно условиям конкурса, реализованная идея должна приносить общественную пользу, находиться в общем пользовании и не должен приводить к необоснованным расходам в бюджете последующих лет. Для того, чтобы дать разъяснения горожанам о правилах подачи заявок, 18 февраля в 16.00 в зале Городского собрания состоится круглый стол.

От нарвитян ждут идеи, которые попадают под определение ”инвестиции” и могут быть реализованы на городской территории. Идеи можно будет подавать как в электронном виде, так и принести в департамент городского хозяйства (Peetri plats 3-23, 4 этаж).

Представленные идеи будут проанализированы и оценены специальной комиссией, в которую входят представители управы города Нарва и депутатов Нарвского городского собрания.

Важным фактором при первичном отборе идей для голосования, будет способность города содержать и ухаживать за новым построенным объектом после его сдачи в эксплуатацию.

Все представленные идеи, которые будут соответствовать условиям порядка гражданской инициативы, попадут на народное голосование. Проголосовать можно будет как в электронной среде, так и лично, придя в один из пунктов сбора голосов. Список мест, где можно будет проголосовать лично, будет опубликован отдельно, непосредственно перед началом голосования. Принять участие в голосовании смогут только жители Нарвы. У каждого жителя есть 1 голос. Голосовать можно лицам старше 16 лет.

Гражданская инициатива в Нарве

18 февраля — Круглый стол (зал городского собрания, Peetri plats 1, 2 этаж). Начало в 16.00.

С 19 февраля по 16 марта — сбор идей.

С 17 марта по 31 марта — оценивание соответствия идей критериям конкурса оценочной комиссией.