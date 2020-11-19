19.11.2020, 17:10

"Власть живет в своем мире". Житель Кохтла-Ярве выиграл суд у мэра и пойдет на выборы в 2021 году

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эксклюзив RusDelfi
Виталий Бесчастный
редактор
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Новый герой Кохтла-Ярве Сергей Бучинский
Новый герой Кохтла-Ярве Сергей Бучинский Facebook

"После круглого стола в Рийгикогу, комиссия посоветовала руководству города больше общаться с народом. И через месяц я получил извещение от суда — мэр подала на меня исковое заявление", — сказал гражданский активист Сергей Бучинский в интервью RusDelfi.

Летом мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко подала в суд на администратора группы "Кохтла-Ярве — Новая жизнь!" Сергея Бучинского. Причина — в группе, под одним из постов, Янченко обвиняли в коррупции. Но делал это не Бучинский, а другой пользователь. Еще в июле Янченко сказала RusDelfi, так как Бучинский администратор, то он и должен понести ответственность — извиниться или заплатить 3500 евро.

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Вируский суд в ноябре не удовлетворил иск политика. Скорее всего, дело закроют, а в истории города эта ситуация останется надолго — простой житель, гражданский активист выиграл в суде у мэра. RusDelfi связался с Сергеем Бучинским, чтобы узнать, что он думает об этой ситуации.

Страшно было идти в суд против мэра вашего города?

Для меня это первый опыт. Было опасение, что в местном суде, где присутствует власть, есть большой шанс проиграть. Потом осознал, что аргументы у другой стороны очень слабые, поэтому суд и не смог их принять.

Мэр Людмила Янченко плохо понимала, из-за чего она идет в суд. В прессе говорила одно, в суде за нее говорили другое (на слушание Янченко не пришла — RusDelfi). Она говорила, что ей не нравится, когда в нашей группе про нее что-то публикуется.

Главная цель группы ”Кохтла-Ярве — Новая жизнь!” — объединить людей, которые хотят изменить жизнь нашего города к лучшему.
Сергей Бучинский

Вы с ней общались лично?

Да. За месяц до того, как она подала в суд. Мы встречались на совещании в комиссии по окружающей среде в Рийгикогу. Говорили про завод, про вице-мэра Нину Алексееву.
Я сидел напротив нее, зачитывал все, что думаю о нашей местной власти. Может быть, она обиделась.

Собственно, я начал активную деятельность после того, как узнал, что возле моего дома хотят построить завод. Изучал этот вопрос. Сперва пытались писать в различные группы, пытались общаться с властью, нас игнорировали. Решили создать отдельное сообщество, объединяющее людей, которым не нравится стиль правления нашей власти. Так все и началось.

Вируский уездный суд не принял иск мэра. Но неожиданно решил, что за юристов каждый должен заплатить самостоятельно. То есть она пошла в суд, проиграла, но не покроет ваши судебные издержки. Сколько вы потратили на юриста?

Около 1000 евро. Решение странное. За нее все делали работники горуправы. Да, она говорила, что подает иск как гражданское лицо. Но исковые документы, которые были в суде, были созданы на компьютере сотрудника управы Андрея Полудеткина. А секретарю Янченко дали выходной на один день, чтобы она представляла ее в суде, так как сама мэр на слушание не явилась. По сути, ей это все вышло бесплатно. В суде она не предъявила мне никаких финансовых просьб — чтобы я оплатил ее юриста. Получилось не совсем справедливо, но это уже небольшая победа для нашего города — обычный житель выиграл и мэра.

Ситуация очень необычная, согласен.

Это очень глупая ситуация. В любом случае, проиграл бы я или выиграл, она, как политик и мэр, — проиграла. Я не против другой точки зрения. Пусть она регистрируется в группе и аргументированно отвечает на критику. Никто не против дискуссии.

Чем вы занимаетесь в обычной жизни?

Работаю в небольшой компании телекоммуникационным аналитиком. Так как фирма маленькая, то выполняю много обязанностей. Это удаленная работа. Еще доделываю ремонт в новой квартире.

В Кохтла-Ярве — хорошо жить?

Везде есть плюсы и минусы. Каждый выбирает то, что ему нравится. Я жил 6 лет в Таллинне, потом вернулся назад в Кохтла-Ярве. Почему? Здесь все родное. Я здесь родился, вырос.

Людмила Янченко Foto: Andres Putting

Главные претензии к нынешней власти?

1. Нежелание общаться с местными жителями. После нашего круглого стола в Рийгикогу, комиссия посоветовала руководству города больше общаться с народом. И через месяц я получил извещение от суда. Хороший способ общения выбрала мэр, подумал я тогда.

2. Стагнация во власти. Десятилетиями сидят одни и те же люди. Не хватает новой крови. По статистике у нас одна из самых низких явок на выборах. Людям надоели одни и те же лица. Нужны перемены. Власть живет в каком-то своем мире. Хочется, чтобы она оттуда уже вышла.

Может, сами пойдете в политику? Будете участвовать на выборах?

В политику не хотелось бы идти. На местных выборах, возможно, буду участвовать. Но отдельно от политических сил. Может, создадим свой союз, у нас есть небольшая группа активистов, кто выступает против строительства завода. Рассматриваем такой вариант.

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