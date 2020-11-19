"Власть живет в своем мире". Житель Кохтла-Ярве выиграл суд у мэра и пойдет на выборы в 2021 году

Летом мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко подала в суд на администратора группы "Кохтла-Ярве — Новая жизнь!" Сергея Бучинского. Причина — в группе, под одним из постов, Янченко обвиняли в коррупции. Но делал это не Бучинский, а другой пользователь. Еще в июле Янченко сказала RusDelfi, так как Бучинский администратор, то он и должен понести ответственность — извиниться или заплатить 3500 евро.

Вируский суд в ноябре не удовлетворил иск политика. Скорее всего, дело закроют, а в истории города эта ситуация останется надолго — простой житель, гражданский активист выиграл в суде у мэра. RusDelfi связался с Сергеем Бучинским, чтобы узнать, что он думает об этой ситуации.

Страшно было идти в суд против мэра вашего города?

Для меня это первый опыт. Было опасение, что в местном суде, где присутствует власть, есть большой шанс проиграть. Потом осознал, что аргументы у другой стороны очень слабые, поэтому суд и не смог их принять.

Мэр Людмила Янченко плохо понимала, из-за чего она идет в суд. В прессе говорила одно, в суде за нее говорили другое (на слушание Янченко не пришла — RusDelfi). Она говорила, что ей не нравится, когда в нашей группе про нее что-то публикуется.

” Главная цель группы ”Кохтла-Ярве — Новая жизнь!” — объединить людей, которые хотят изменить жизнь нашего города к лучшему. Сергей Бучинский

Вы с ней общались лично?

Да. За месяц до того, как она подала в суд. Мы встречались на совещании в комиссии по окружающей среде в Рийгикогу. Говорили про завод, про вице-мэра Нину Алексееву.

Я сидел напротив нее, зачитывал все, что думаю о нашей местной власти. Может быть, она обиделась.

Собственно, я начал активную деятельность после того, как узнал, что возле моего дома хотят построить завод. Изучал этот вопрос. Сперва пытались писать в различные группы, пытались общаться с властью, нас игнорировали. Решили создать отдельное сообщество, объединяющее людей, которым не нравится стиль правления нашей власти. Так все и началось.

Вируский уездный суд не принял иск мэра. Но неожиданно решил, что за юристов каждый должен заплатить самостоятельно. То есть она пошла в суд, проиграла, но не покроет ваши судебные издержки. Сколько вы потратили на юриста?