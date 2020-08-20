Владелица йыхвиского бара: коронавирус принес посетитель. Мы провели дезинфекцию помещения, работаем в обычном режиме

Как сообщил Департамент здоровья, все 12 случаев в Ида-Вирумаа связаны с баром Jõhvi Kelder, расположенным по адресу Кесквяльяк, 7 в Йыхви. Заразились 8 посетителей бара, 3 члена их семей и 2 человека заразились на работе. Всего в очаге сейчас 13 инфицированных.

"Мы получили информацию от Департамента здоровья, что с 8 на 9 августа бар посетил зараженный COVID-19. Сотрудник, работавший в тот день, сдал тест. Тест отрицательный. Провели дезинфекцию помещения. Работаем в обычном режиме", — сообщила владелица бара Кира Хаирова Delfi.

По ее словам, в то время на месте был лишь один работник, который работает только по выходным, и поэтому не контактировал с другим персоналом бара. Соответсвенно, остальные сотрудники не сдавали тест на коронавирус. "Прошло почти 2 недели. Никаких подозрений на какие-либо болезни ни у кого нет", — объяснила Хаирова.

Хозяйка бара не знает, произошло ли заражение COVID-19 в компании посетителей или между чужими друг другу людьми, так как у нее нет информации о том, какой именно посетитель был источником заражения. Однако она отметила, что в тот вечер в баре никто не отмечал какой-либо праздник.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!